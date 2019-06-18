Афганистан проведет шестисторонние переговоры на форуме в Уфе

УФА, 18 июн - РИА Новости. Представители Афганистана проведут шестисторонние переговоры со странами региона, в том числе с Россией и Китаем, на полях Х международного форума высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, который проходит под эгидой российского Совбеза в Уфе, сообщил РИА Новости секретарь Совета национальной безопасности Афганистана Хамдулла Мохиб.

"У нас будут шестисторонние переговоры на уровне советников по национальной безопасности с нашими соседями, включая Россию", - сообщил он.

Мохиб также отметил, что во вторник уже состоялось несколько встреч, и представители продолжат в течение дня вести переговоры как на двусторонней, так и на многосторонней основе.