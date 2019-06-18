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РИА Новости

Афганистан проведет шестисторонние переговоры на форуме в Уфе

Вчера, 15:01
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
УФА, 18 июн - РИА Новости. Представители Афганистана проведут шестисторонние переговоры со странами региона, в том числе с Россией и Китаем, на полях Х международного форума высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, который проходит под эгидой российского Совбеза в Уфе, сообщил РИА Новости секретарь Совета национальной безопасности Афганистана Хамдулла Мохиб.
"У нас будут шестисторонние переговоры на уровне советников по национальной безопасности с нашими соседями, включая Россию", - сообщил он.
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Мохиб также отметил, что во вторник уже состоялось несколько встреч, и представители продолжат в течение дня вести переговоры как на двусторонней, так и на многосторонней основе.
"Мы уже встречались с (представителями - ред.) нескольких стран нашего региона, и мы встретимся с (представителями - ред.) России как в рамках двустороннего механизма, так и в рамках многостороннего механизма", - также отметил Мохиб.
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