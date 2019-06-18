Трамп обвинил главу ЕЦБ в манипулировании курсом евро

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что глава ЕЦБ Марио Драги манипулирует курсом евро, что приводит к несправедливой конкуренции, следует из заявления Трампа в Президент США Дональд Трамп считает, что глава ЕЦБ Марио Драги манипулирует курсом евро, что приводит к несправедливой конкуренции, следует из заявления Трампа в Twitter

"Марио Драги только что объявил о возможности дополнительного стимулирования, что сразу же увело курс евро к доллару вниз и позволило им несправедливо легче конкурировать с США. Им сходит это с рук годами вместе с Китаем и другими (странами - ред.)", - написал Трамп в Twitter. Американский президент также добавил, что европейские биржи выросли на несправедливых для США заявлениях Драги. "Европейские биржи выросли на комментариях (несправедливых для США) Драги", - написал он в соцсети.

Mario Draghi just announced more stimulus could come, which immediately dropped the Euro against the Dollar, making it unfairly easier for them to compete against the USA. They have been getting away with this for years, along with China and others. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июня 2019 г.

Драги сказал во вторник, что ЕЦБ придется снова смягчить свою монетарную политику, возможно, за счет нового снижения процентных ставок или покупки активов, если инфляция не начнет возвращаться к целевой отметке (2%). Смягчение монетарной политики традиционно оказывает давление на курс национальной валюты.