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РИА Новости

Трамп обвинил главу ЕЦБ в манипулировании курсом евро

Вчера, 14:59
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что глава ЕЦБ Марио Драги манипулирует курсом евро, что приводит к несправедливой конкуренции, следует из заявления Трампа в Twitter.
"Марио Драги только что объявил о возможности дополнительного стимулирования, что сразу же увело курс евро к доллару вниз и позволило им несправедливо легче конкурировать с США. Им сходит это с рук годами вместе с Китаем и другими (странами - ред.)", - написал Трамп в Twitter. Американский президент также добавил, что европейские биржи выросли на несправедливых для США заявлениях Драги. "Европейские биржи выросли на комментариях (несправедливых для США) Драги", - написал он в соцсети.
Драги сказал во вторник, что ЕЦБ придется снова смягчить свою монетарную политику, возможно, за счет нового снижения процентных ставок или покупки активов, если инфляция не начнет возвращаться к целевой отметке (2%). Смягчение монетарной политики традиционно оказывает давление на курс национальной валюты.
По состоянию на 14.40 мск курс евро снижается до 1,1193 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1217 доллара за евро. Сразу после заявления Драги евро подешевел до минимума за две недели в 1,1181 доллара за евро. Европейские биржи при этом растут на 0,8-1,5%.
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