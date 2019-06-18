Премьер Молдавии поблагодарила США и ЕС за поддержку нового правительства

Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе

КИШИНЕВ, 18 июн — РИА Новости. Премьер Молдавии Майя Санду встретилась с послом США Дереком Хоганом и главой делегации миссии ЕС в республике Петером Михалко, чтобы поблагодарить их за поддержку и оказанную помощь.

"У меня состоялась первая официальная встреча с послом США Дереком Хоганом, я поблагодарила от имени всех граждан за постоянную помощь и, особенно, за поддержку, оказанную в последние дни новому законному правительству", - написала Санду во вторник на своей странице в Facebook

По ее словам, посол заверил, что США продолжит работу с новым правительством, чтобы укрепить верховенство закона и создать сильные госинституты, обеспечивающие высокий уровень жизни всех граждан Молдавии.

"Также у меня состоялась первая официальная встреча с главой делегации миссии Евросоюза в Кишиневе Петером Михалко, я поблагодарила его за оказание Евросоюзом помощи Молдавии на протяжении долгого времени. Глава делегации ЕС заверил, что Евросоюз готов возобновить переговоры по восстановлению макрофинансовой помощи, оказать финансовую поддержку в межграничных проектах", - отметила Санду.

В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.

На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку.