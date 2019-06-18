Россиянин пострадал в массовой драке в Стамбуле

Ранее грузинские СМИ приводили заявление турецких информационных агентств и телекомпаний, согласно которому в Стамбуле в понедельник вечером произошла перестрелка между гражданами Грузии и России, точное число погибших и пострадавших не известно, раненые госпитализированы.

Отмечается, что "по этому инциденту местные правоохранительные органы проводят следственные действия" и генконсульство России в Стамбуле "находится в постоянном контакте с полицией по данному происшествию".