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РИА Новости

Россиянин пострадал в массовой драке в Стамбуле

Вчера, 14:56
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Стамбуле россиянин получил ножевое ранение в результате массовой потасовки, сообщило генконсульство России.
Ранее грузинские СМИ приводили заявление турецких информационных агентств и телекомпаний, согласно которому в Стамбуле в понедельник вечером произошла перестрелка между гражданами Грузии и России, точное число погибших и пострадавших не известно, раненые госпитализированы.
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"Согласно имеющейся информации, в офисе логистической компании, расположенной в стамбульском районе Фатих, произошла ссора, приведшая к массовой потасовке с применением холодного и огнестрельного оружия. Ножевое ранение получил гражданин России. На настоящий момент его жизнь находится вне опасности. Гражданин Грузии скончался от огнестрельного ранения", — говорится в сообщении генконсульства в фейсбуке.
Отмечается, что "по этому инциденту местные правоохранительные органы проводят следственные действия" и генконсульство России в Стамбуле "находится в постоянном контакте с полицией по данному происшествию".
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СтамбулВ мире
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Накануне в Стамбуле в офисе почтовых отправлений произошла перестрелка между гражданами Грузии и России, в которой был убит грузин, оказавшийся грабителем. Там уточнили, что инцидент произошел при попытке ограбления почты. Официальный представитель грузинского МИД Владимир Константиниди сказал, что в офис почтовых отправлений ворвались трое вооруженных мужчин и потребовали от находившихся на почте лечь на пол. Россияне, как сообщает МИД Грузии, в ходе инцидента оказывали сопротивление.
18 июня, 16:50
Renics Nikoroc
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