Клин должен ассоциироваться с именем Чайковского, считает Башмет

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Подмосковный город Клин должен ассоциироваться у людей с именем русского композитора Петра Чайковского, который жил там, как имя Моцарта - с Зальцбургом, считает народный артист СССР Юрий Башмет.

"В городе Зальцбурге родина Моцарта, там они живут благодаря ему - туризм. Если говорить Зальцбург, то подразумевается Моцарт. Я мечтаю, чтобы Клин мгновенно ассоциировался с Чайковским. Петр Ильич Чайковский - это то, что в веках. Наша гордость", - сказал Башмет на пресс-конференции, посвящённой летним музыкальным фестивалям в Подмосковье.