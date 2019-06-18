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РИА Новости
Культура

Клин должен ассоциироваться с именем Чайковского, считает Башмет

Вчера, 14:55
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет
Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Новая Россия Юрий Башмет
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Подмосковный город Клин должен ассоциироваться у людей с именем русского композитора Петра Чайковского, который жил там, как имя Моцарта - с Зальцбургом, считает народный артист СССР Юрий Башмет.
"В городе Зальцбурге родина Моцарта, там они живут благодаря ему - туризм. Если говорить Зальцбург, то подразумевается Моцарт. Я мечтаю, чтобы Клин мгновенно ассоциировался с Чайковским. Петр Ильич Чайковский - это то, что в веках. Наша гордость", - сказал Башмет на пресс-конференции, посвящённой летним музыкальным фестивалям в Подмосковье.
Торжественное открытие XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского в Москве
Вчера, 13:30
В Москве открылся XVI конкурс им Чайковского
Фестиваль ежегодно проводится в мемориальном музыкальном музее-заповеднике Чайковского в Клину. В этом году он пройдет в пятый раз с 21 по 30 июня.
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КультураКонкурс имени П. И. ЧайковскогоПетр ЧайковскийЮрий БашметКлин
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