Новое перемирие не будет эффективным без дополнительных мер, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Введение нового режима прекращения огня в Донбассе не принесет результата, если не будут приняты дополнительные меры контроля перемирия, заявил РИА Новости руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Ранее участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе на заседании в Минске договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для подписания уже на встрече 19 июня.

"Введение нового перемирия актуально уже давно. Опыт показывает, что обязательства прекращения огня нужно переподтверждать. Но введение просто перемирия уже не достаточно. Это просто не работает. Пока не будет принят комплекс дополнительных мер, хотя бы та часть, которая устраивает все стороны, перемирие не принесет результатов", - сказал Якубов.