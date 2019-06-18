Медведев предложил адресно увеличить детские пособия

ГОРКИ, 18 июн — РИА Новости. Правительство предлагает повысить пособие на детей от полутора до трех лет до размера прожиточного минимума, заявил глава кабмина Дмитрий Медведев.

"Речь идет об историческом пособии этом, очень маленьком, в 50 рублей, которое выплачивают семьям с детьми от полутора до трех лет", — рассказал Медведев на совещании, где обсуждалось реформирование системы выплат по уходу за ребенком.

Глава кабмина напомнил, что эту выплату ввели в 1994 году как временную меру и за 25 лет она ни разу не индексировалась.

"Конечно, ее размер вызывает у людей только недоумение и обиду. Понятно, что в системе социальной помощи такого рода вещей быть не должно", — подчеркнул Медведев.

По его словам, Минтруд, Минфин и Минэкономразвития прорабатывали различные идеи для того, чтобы поменять ситуацию.

"Предложение заключается в том, чтобы эти компенсационные выплаты на ребенка от полутора до трех лет установить в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, но не по всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня, который требует отдельного расчета — мы сейчас об этом поговорим — по трудоспособному населению", — пояснил премьер.

Глава кабмина уточнил, что по итогам совещания он представит предложение главе государства.