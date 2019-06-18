Медведев предложил адресно увеличить детские пособия

ГОРКИ, 18 июн — РИА Новости. Правительство предлагает повысить пособие на детей от полутора до трех лет до размера прожиточного минимума, заявил глава кабмина Дмитрий Медведев.
"Речь идет об историческом пособии этом, очень маленьком, в 50 рублей, которое выплачивают семьям с детьми от полутора до трех лет", — рассказал Медведев на совещании, где обсуждалось реформирование системы выплат по уходу за ребенком.
Глава кабмина напомнил, что эту выплату ввели в 1994 году как временную меру и за 25 лет она ни разу не индексировалась.
"Конечно, ее размер вызывает у людей только недоумение и обиду. Понятно, что в системе социальной помощи такого рода вещей быть не должно", — подчеркнул Медведев.
По его словам, Минтруд, Минфин и Минэкономразвития прорабатывали различные идеи для того, чтобы поменять ситуацию.
"Предложение заключается в том, чтобы эти компенсационные выплаты на ребенка от полутора до трех лет установить в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, но не по всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня, который требует отдельного расчета — мы сейчас об этом поговорим — по трудоспособному населению", — пояснил премьер.
Глава кабмина уточнил, что по итогам совещания он представит предложение главе государства.
Также Медведев отметил, что предстоит определить порядок таких выплат. По его словам, этот механизм должен быть эффективным, работающим и не создавать "каких-то дополнительных проблем регионам".