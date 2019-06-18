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РИА Новости
Теплоснабжение

"Энел Россия" сохраняет прогноз по снижению EBITDA в 2019 году на 13%

Вчера, 14:51
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "Энел Россия" сохраняет прогноз по снижению EBITDA по МСФО в 2019 году на 13%, до 15 миллиардов рублей, следует из презентации гендиректора "Энел Россия" Карло Палашано Вилламанья.

"Качественное изменение структуры EBITDA - после 2021 года, когда начнутся платежи по ДПМ ВИЭ", - говорится в презентации.

По итогам 2018 года показатель составил 17,2 миллиарда рублей.
В феврале, когда компания представляла стратегический план на 2019-2021 годы, "Энел Россия" снизила прогноз по показателю на 2019 год до 15 миллиардов рублей, в 2020 году - до 15,7 миллиарда рублей по сравнению с предыдущим прогнозом. Также в 2021 году ожидается EBITDA на уровне 14,5 миллиарда рублей, в 2022 году - около 19 миллиардов рублей.
Также компания сохраняет прогноз по капзатратам в 2019-2021 годах на уровне 45,3 миллиарда рублей.
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