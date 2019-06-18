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РИА Новости

Израиль разрешил палестинцам ловить рыбу у сектора Газа

Вчера, 14:50
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ГАЗА, 18 июн - РИА Новости. Израиль снял действовавший почти неделю запрет на лов рыбы палестинцами у сектора Газа, сообщил РИА Новости глава местного отраслевого профсоюза Низар Аяш.
Разрешение выходить в море и вести промысел в пределах шести-десяти миль от побережья свидетельствует о снижении напряженности между конфликтующими сторонами, которые на днях дважды обменялись ракетно-бомбовыми ударами.
"Израильская сторона сообщила нам о снятии запрета на рыболовство у сектора Газа, начиная с 10.00 сегодняшнего утра. Море открыто на расстоянии десяти миль от южной части анклава и шести - от северной", - сказал собеседник агентства.
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Полный запрет на промысел - одну из ключевых отраслей экономики сектора Газа - действовал с 12 июня. Его введение израильские военные назвали ответом на запуск с палестинской территории нескольких воздушных шаров со взрывными устройствами.
Израиль объясняет многолетнюю морскую блокаду анклава, где живут свыше двух миллионов палестинцев, необходимостью борьбы с террором и поставками оружия местным военизированным группировкам.
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