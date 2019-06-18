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РИА Новости

Депутат: новое российское оружие заставит США вернуться к переговорам

Вчера, 14:49
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкВладимир Гутенев
Владимир Гутенев
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Создание российских гиперзвуковых ракет в будущем заставит США вернуться за стол переговоров и прийти к новым соглашениям по сокращению вооружений, считает глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимир Гутенев.
Сегодня Госдума приняла законопроект, приостанавливающий действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) – исторического документа, уничтожившего целый класс ядерных носителей. На этот шаг Россия в качестве зеркального ответа на действия США. Как ожидается, Совет Федерации рассмотрит этот законопроект 26 июня.
"Успешные испытания современных систем, обеспечивающих гиперзвук в 10 Махов [один Мах равен скорости звука] на небаллистической траектории и более 25 Махов на баллистической, а также наши успехи в области разработок систем ПВО и радиоэлектронной борьбы открывают окно возможностей для того, чтобы Вашингтон сменил свою позицию как по договору СНВ, так и ограничению ракет средней и меньшей дальности", - заявил Гутенев во вторник РИА Новости.
По его словам, российская "оборонка" не только адаптирует крылатые ракеты "Калибр" под наземные пусковые установки, но и создает совершенно новые гиперзвуковые комплексы. При этом их разработка не потребует перевода экономики страны на "военные рельсы", заверил Гутенев.
"Сегодня в Госдуме будет рассматриваться законопроект по корректировке бюджета этого года – так вот расходы на оборону и безопасность будет предложено сократить на 0,5%. То есть мы, не втягиваясь в гонку вооружений, не будем наступать на грабли, на которые мы уже наступили в своей истории", - отметил собеседник агентства.
Ракетный комплекс Искандер-М
Вчера, 14:09
Ответ Москвы: Госдума приняла закон о замораживании ДРСМДЗа что боролись, на то и напоролись. Москва приостанавливает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Но может вернуться, если США одумаются.
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Владимир ГутеневГосдума РФРоссияСШАВ мире
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