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РИА Новости

По данным опроса, в Раду могут пройти пять партий

Вчера, 14:49
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© РИА Новости / СтрингерЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Пять политических сил прошли бы в Верховную раду, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, наиболее популярны "Слуга народа" Владимира Зеленского и "Оппозиционная платформа – За жизнь", свидетельствуют данные исследования центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко.
Ранее соцгруппа "Рейтинг" публиковала аналогичное исследование, проведенное с 6 по 9 июня. Так, партию "Слуга народа" были готовы поддержать 47,5%; "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 10,4%; "Европейскую солидарность" 7,9%; "Батькивщину" 7,5%; партию "Голос" 6,4%.
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Партия Порошенко поднялась на второе место в парламентском рейтинге
"У нас есть пять политических сил, которые преодолевают пятипроцентный барьер, и сегодня мы можем говорить, что именно они будут представлены в Верховной раде", – сказал во вторник на пресс-конференции в Киеве директор центра Дмитрий Дмитрук, трансляцию вел телеканал NewsOne в Youtube.
Согласно данным опроса, сейчас в рейтинге электоральных симпатий украинцев по-прежнему лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", которая набирает 47,5% голосов избирателей. На втором месте партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", за нее планируют голосовать 11% опрошенных. Далее идут партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (8,7%) и "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко (8,3%). Пятерку замыкает партия "Голос" украинского певца Святослава Вакарчука, за которую намерены голосовать 5,3% респондентов.
Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
12 июня, 19:22
Опрос выявил снижение рейтинга партии Зеленского на Украине
По словам Дмитрука, исходя из выборки и стандартной погрешности, шансы на попадание в украинский парламент остаются у партии "Сила и честь" бывшего главы службы безопасности Украины, экс-начальника главного управления военной разведки Минобороны Игоря Смешко (3,9%) и политической силы "Гражданская позиция" бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко (2,9%).
Четвертая волна роллингового исследования электорального мнения проводилась с 8 по 14 июня 2019 года в 24 областях Украины и городе Киеве. Всего опрошено 1000 респондентов.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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