По данным опроса, в Раду могут пройти пять партий

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Пять политических сил прошли бы в Верховную раду, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, наиболее популярны "Слуга народа" Владимира Зеленского и "Оппозиционная платформа – За жизнь", свидетельствуют данные исследования центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко.

Ранее соцгруппа "Рейтинг" публиковала аналогичное исследование, проведенное с 6 по 9 июня. Так, партию "Слуга народа" были готовы поддержать 47,5%; "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 10,4%; "Европейскую солидарность" 7,9%; "Батькивщину" 7,5%; партию "Голос" 6,4%.

"У нас есть пять политических сил, которые преодолевают пятипроцентный барьер, и сегодня мы можем говорить, что именно они будут представлены в Верховной раде", – сказал во вторник на пресс-конференции в Киеве директор центра Дмитрий Дмитрук, трансляцию вел телеканал NewsOne в Youtube.

Согласно данным опроса, сейчас в рейтинге электоральных симпатий украинцев по-прежнему лидирует партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", которая набирает 47,5% голосов избирателей. На втором месте партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", за нее планируют голосовать 11% опрошенных. Далее идут партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (8,7%) и "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко (8,3%). Пятерку замыкает партия "Голос" украинского певца Святослава Вакарчука, за которую намерены голосовать 5,3% респондентов.

По словам Дмитрука, исходя из выборки и стандартной погрешности, шансы на попадание в украинский парламент остаются у партии "Сила и честь" бывшего главы службы безопасности Украины, экс-начальника главного управления военной разведки Минобороны Игоря Смешко (3,9%) и политической силы "Гражданская позиция" бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко (2,9%).

Четвертая волна роллингового исследования электорального мнения проводилась с 8 по 14 июня 2019 года в 24 областях Украины и городе Киеве. Всего опрошено 1000 респондентов.