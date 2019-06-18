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РИА Новости
Новости Подмосковья

Наибольшее количество незаконной рекламы с начала года устранили в Коломне

Вчера, 14:48
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Коломенский городской округ стал рекордсменом по количеству выявленных незаконных рекламных объектов в 2019 году в Московской области, говорится в пресс-релизе Госадмтехнадзора Подмосковья.
"Наибольшее количество незаконных рекламных объектов было устранено в городских округах Коломенский – здесь устранили 114 рекламных объектов, Чехов (108), Дмитров (99), Балашиха, Воскресенский (72)", - цитирует пресс-служба начальника ведомства Олега Баженова.
Отмечается, что по предписаниям Госадмтехнадзора демонтируются информационные объекты с фасадов, ограждений. Кроме того, устраняются объявления, рекламные плакаты.
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