Наибольшее количество незаконной рекламы с начала года устранили в Коломне

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Коломенский городской округ стал рекордсменом по количеству выявленных незаконных рекламных объектов в 2019 году в Московской области, говорится в пресс-релизе Госадмтехнадзора Подмосковья.

"Наибольшее количество незаконных рекламных объектов было устранено в городских округах Коломенский – здесь устранили 114 рекламных объектов, Чехов (108), Дмитров (99), Балашиха, Воскресенский (72)", - цитирует пресс-служба начальника ведомства Олега Баженова.