Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T14:47Z
https://ria.ru/20190618/1555668308.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Испании объявили в розыск брата убитой девочки из России

Вчера, 14:46
4130
МАДРИД, 18 июн – РИА Новости. Брат найденной мертвой несовершеннолетней гражданки РФ объявлен в розыск после обращения матери, сообщили РИА Новости в Высшем суде Каталонии.
"Мать жертвы заявила об исчезновении другого ребенка, также несовершеннолетнего… Розыск не имеет никакой криминальной составляющей… и призван обеспечить его безопасность", - говорится в сообщении суда.
Представитель пресс-службы суда, отвечая на вопрос, значит ли это, что брата не подозревают в убийстве, пояснила, что "в настоящее время его ищут, только поскольку он исчез и есть обращение со стороны матери".
В минувшее воскресенье в квартире в Матаро (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония) было найдено тело несовершеннолетней гражданки России. Мэр города Давид Боте заявил, что полиция расследует дело как убийство.
Сотрудники полиции в Испании
10 февраля, 13:33
В Испании официанта заподозрили в жестоком убийстве русской девушки
Приехавшие из России мать, ее 13-летняя (по другим данным, 14-летняя) дочь и 16-летний сын жили в городе около года. На прошлой неделе женщина уехала на несколько дней в Россию и оставила детей одних в квартире. Тело девочки обнаружили друзья семьи, которых мать попросила проверить детей, поскольку не могла с ними связаться.
Во вторник в Матаро состоится акция в связи с гибелью девочки. Расследование дела засекречено.
101683
Обсудить 0
РоссияИспанияВ мире
Рекомендуем
Армен Джигарханян
Друг рассказал о состоянии Армена Джигарханяна
РИА
Новости
Владимир Гутенев
Депутат: новое российское оружие заставит США вернуться к переговорам
Пассажиры у трапа самолета Boeing 757-200 авиакомпании Azur Air в аэропорту Толмачево
Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Лента
новостей
Бари Алибасов
Представитель Алибасова рассказал о его состоянии
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
В Кремле прокомментировали слова Кудрина об уровне бедности в стране
Эксперты не увидели предпосылок "социального взрыва" в России
Женщина с коляской в парке
Медведев предложил адресно увеличить детские пособия
На востоке Москвы мужчина погиб в драке у метро
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский рассказал, как начнет разговор с Путиным при встрече
Чернобыльская АЭС
Западные журналисты испугались "человека-мотылька" в небе над Чернобылем
Российский истребитель Су-27 во время перехвата американского бомбардировщика В-52Н
СМИ узнали подробности перехвата бомбардировщика B-52 российским Су-27
Россиянин пострадал в массовой драке в Стамбуле
Кадры перехвата истребителями Су-27 американских бомбардировщиков B-52
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Смартфон iPhone
Роскачество назвало лучшие смартфоны
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:47Акцию с табличками устроили политтехнологи, заявила вице-мэр Екатеринбурга
11:47Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев
11:46Польша оценила объем загрязненной нефти из России в один миллион тонн
11:46Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций, утверждает Могерини
11:45В Крыму задержали разыскиваемого Интерполом украинца
11:43В США на Помпео подали в суд за сокрытие записей со встречи Путина и Трампа
11:41СМИ: у здания Львовской областной администрации проходит акция протеста
11:37Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180
11:33Эксперт не видит политических проблем для поставки Ирану комплексов С-400
11:33Математики выяснили, сколько иммунных клеток нужно для защиты от ВИЧ
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
11:11Матвиенко выступила за принятие закона о социальном предпринимательстве
11:04Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко
10:57В Японском море неизвестное судно пыталось задержать российскую яхту
10:53Индонезия начнет перенос столицы из Джакарты в 2021 году
Лента новостейМолния