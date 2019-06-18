В Испании объявили в розыск брата убитой девочки из России

МАДРИД, 18 июн – РИА Новости. Брат найденной мертвой несовершеннолетней гражданки РФ объявлен в розыск после обращения матери, сообщили РИА Новости в Высшем суде Каталонии.

"Мать жертвы заявила об исчезновении другого ребенка, также несовершеннолетнего… Розыск не имеет никакой криминальной составляющей… и призван обеспечить его безопасность", - говорится в сообщении суда.

Представитель пресс-службы суда, отвечая на вопрос, значит ли это, что брата не подозревают в убийстве, пояснила, что "в настоящее время его ищут, только поскольку он исчез и есть обращение со стороны матери".

В минувшее воскресенье в квартире в Матаро (провинция Барселона, автономное сообщество Каталония) было найдено тело несовершеннолетней гражданки России. Мэр города Давид Боте заявил, что полиция расследует дело как убийство.

Приехавшие из России мать, ее 13-летняя (по другим данным, 14-летняя) дочь и 16-летний сын жили в городе около года. На прошлой неделе женщина уехала на несколько дней в Россию и оставила детей одних в квартире. Тело девочки обнаружили друзья семьи, которых мать попросила проверить детей, поскольку не могла с ними связаться.