Суд арестовал еще 12 участников массовой драки в Чемодановке

ПЕНЗА, 18 июн - РИА Новости. Первомайский районный суд Пензы во вторник заключил под стражу еще 12 участников массовой драки в селе Чемодановка, общее число арестованных достигло 27, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Сергей Маслов.

Массовая драка между цыганским и нецыганским населением Чемодановки, по данным полиции, вспыхнула 13 июня на бытовой почве. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, а еще один до сих пор находится в тяжелом состоянии. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК РФ, задержаны 28 участников конфликта, один из них – подозреваемый непосредственно в убийстве. Ранее Маслов сообщал, что суд арестовал 15 человек, а по остальным 13 вопрос о мере пресечения планируется решить до конца дня вторника.

"Сегодня арестованы на два месяца еще 12 фигурантов дела о драке в Чемодановке, в отношении еще одного рассматривается ходатайство следствия об избрании меры пресечения", - сказал собеседник агентства.