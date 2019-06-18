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РИА Новости

Суд арестовал еще 12 участников массовой драки в Чемодановке

Вчера, 14:45
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© РИА Новости / Артём Коренюк / Перейти в фотобанкВъезд в Чемодановку
Въезд в Чемодановку
© РИА Новости / Артём Коренюк
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ПЕНЗА, 18 июн - РИА Новости. Первомайский районный суд Пензы во вторник заключил под стражу еще 12 участников массовой драки в селе Чемодановка, общее число арестованных достигло 27, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Сергей Маслов.
Массовая драка между цыганским и нецыганским населением Чемодановки, по данным полиции, вспыхнула 13 июня на бытовой почве. Пострадали пять человек, из них один впоследствии скончался в больнице, а еще один до сих пор находится в тяжелом состоянии. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК РФ, задержаны 28 участников конфликта, один из них – подозреваемый непосредственно в убийстве. Ранее Маслов сообщал, что суд арестовал 15 человек, а по остальным 13 вопрос о мере пресечения планируется решить до конца дня вторника.
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"Сегодня арестованы на два месяца еще 12 фигурантов дела о драке в Чемодановке, в отношении еще одного рассматривается ходатайство следствия об избрании меры пресечения", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте", конфликт начался из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли к цыганам и начали драку. Губернатор Иван Белозерцев призвал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.
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