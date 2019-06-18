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РИА Новости

Росздравнадзор сообщил о мошенниках, представляющихся сотрудниками службы

Вчера, 14:44
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Росздравнадзор предупреждает россиян об участившихся случаях мошенничества – злоумышленники представляются сотрудниками службы и вымогают деньги, предлагая определенную льготу за якобы некачественное лечение или приобретенные биологически активные добавки, сообщается на сайте ведомства.
"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения предупреждает граждан о ряде мошеннических случаев, которые участились в последнее время в регионах: злоумышленники, представляясь вымышленными именами или именами сотрудников Росздравнадзора, вымогают у людей деньги, предлагая взамен лже-льготу, материальную компенсацию за, якобы, некачественно оказанное лечение или за приобретенные ранее биологически активные добавки и лекарства", - говорится в сообщении.
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Общение преступники ведут по телефону, а для перевода денег предоставляют номер счета в одном из российских банков, уточняется на сайте.
Сотрудники Росздравнадзора не имеют полномочий запрашивать у граждан денежные средства, в их компетенции только контрольно-надзорная деятельность в сфере здравоохранения, отмечается в сообщении.
"Росздравнадзор призывает граждан проявлять бдительность и обо всех похожих случаях сообщать в правоохранительные органы или в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения", - добавляется в сообщении.
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