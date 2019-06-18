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РИА Новости

В Москве 90-летняя пенсионерка отдала 200 тысяч рублей за "снятие порчи"

Вчера, 14:43
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мошенница украла у 90-летней московской пенсионерки 200 тысяч рублей, обещая снять с нее порчу, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Она рассказала, что в полицию с заявлением о краже обратилась 90-летняя жительница столицы. По словам потерпевшей, на Братеевской улице к ней подошла неизвестная, сообщила, что на женщине якобы порча, и предложила провести "обряд очищения" в квартире у пенсионерки.
"Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО задержали 34-летнюю приезжую из ближнего зарубежья, подозреваемую в краже денежных средств у пенсионерки", – сказала заместитель начальника пресс-службы столичного главка МВД майор внутренней службы Екатерина Гузь.
"Находясь дома у потерпевшей, новая знакомая выяснила, где хранятся сбережения и, воспользовавшись тем, что хозяйка квартиры отвлеклась, похитила денежные средства. Ущерб составил 200 тысяч рублей", - сказала представитель пресс-службы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ "Кража". Подозреваемая арестована.
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