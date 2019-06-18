В СПЧ призвали американский суд к гуманизму в отношении Осиповой

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В СПЧ просят правосудие в США проявить гуманизм ради воссоединения осужденной в Америке россиянки Богданы Осиповой со своими детьми, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.
Ранее Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) отправил письмо верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой взять под контроль ситуацию с Осиповой.
"Как раз вот обращение СПЧ к верховному комиссару и ставит своей задачей, чтобы правосудие там не вершилось кулуарно и перестали шантажировать ее детьми, а чтобы все понимали максимально, в какой она ситуации, как подорвано ее здоровье, и о том, что необходимо проявить гуманизм ради воссоединения детей с матерью", - сказал Брод.
По его словам, сейчас адвокаты Осиповой готовят апелляцию.
Суд в Канзасе приговорил Осипову к семи годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение трех лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу 18 тысяч долларов судебных издержек. Осипова покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году, когда была беременна их вторым общим ребенком. Мобли получил в суде США безраздельное опекунство над детьми. Осипова в 2017 году вернулась в США, чтобы урегулировать спор с бывшим мужем, и была задержана. Бывший муж Осиповой Брайан Мобли и адвокат Оксана Соколова заявили РИА Новости, что Мобли предлагал и продолжает предлагать Осиповой совместную опеку над детьми. Родственники осужденной заявляют, что относятся к этим предложениям скептически. -0-