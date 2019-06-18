Депутат Рады считает, что Зеленский "поставил крест" на мире в Донбассе

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович считает, что президент Украины Владимир Зеленский поставил крест на мире в Донбассе, когда во время поездки в Париж заявил о неготовности напрямую вести диалог с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками.
Ранее Зеленский по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.
"Меня больше волнует, что Зеленский вчера поставил крест на мире в нашей стране. Мы сегодня в шоке, собиралась фракция. Человек, который обещал ровно 28 дней назад мир, Макрону, президенту Франции, перебивая, говорит, что никаких переговоров с сепаратистами не будет. Ты же называл этих сепаратистов теми же украинцами, только с другой стороны. Кто там сепаратисты? Бабушки, дедушки, которые попали в эту мясорубку?" - сказал Рабинович в кулуарах Верховной рады во вторник, трансляцию вел телеканал "112 Украина".