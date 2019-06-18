Депутат Рады считает, что Зеленский "поставил крест" на мире в Донбассе

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович считает, что президент Украины Владимир Зеленский поставил крест на мире в Донбассе, когда во время поездки в Париж заявил о неготовности напрямую вести диалог с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками.