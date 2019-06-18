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РИА Новости

Депутат призвал сохранить традицию гладить скульптуры в московском метро

Вчера, 14:37
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкБронзовая скульптура "Разведчик с собакой" в московском метро
Бронзовая скульптура Разведчик с собакой в московском метро
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Бронзовая скульптура "Разведчик с собакой" в московском метро. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Нужно постараться сохранить традицию гладить скульптуры в московском метро на удачу, такие традиции есть во всем мире, сообщил РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Ранее в пресс-службе музея архитектуры имени Щусева сказали РИА новости о том, что музей запустил флешмоб в соцсетях с призывом к Московскому метрополитену и департаменту культурного наследия Москвы защитить бронзовые скульптуры собак на станции московского метро "Площадь Революции". В музее считают, что от прикосновений людей, которые гладят фигуры "на удачу", скульптуры постепенно разрушаются, а восстановить их будет сложно.
"Сами эти скульптуры, с моей точки зрения, они предполагают, чтобы люди подошли и погладили. Во всем мире существуют такие скульптуры, статуи, которые символизируют, что вот ты погладил, и тебе хорошо. Я бы по возможности сохранил такое человеческое желание погладить и верить в то, что твои желания сбудутся", - сказал Герасимов.
Он также отметил, что, безусловно, нужно изучить, насколько затерты скульптуры.
"Вопрос нужно изучить, насколько травмированы эти собачки, а в принципе, я за то, чтобы людей не ограничивать в желании их погладить", - сказал Герасимов.
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Евгений ГерасимовМоскваМосковский метрополитен
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