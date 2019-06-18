Депутат призвал сохранить традицию гладить скульптуры в московском метро

"Сами эти скульптуры, с моей точки зрения, они предполагают, чтобы люди подошли и погладили. Во всем мире существуют такие скульптуры, статуи, которые символизируют, что вот ты погладил, и тебе хорошо. Я бы по возможности сохранил такое человеческое желание погладить и верить в то, что твои желания сбудутся", - сказал Герасимов.