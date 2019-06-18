СМИ узнали подробности перехвата бомбардировщика B-52 российским Су-27

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Портал Портал The Drive узнал подробности перехвата американских бомбардировщиков B-52H российским истребителем Су-27.

Все самолеты принадлежат пятому бомбардировочному крылу, базирующемуся на авиабазе ВВС в Северной Дакоте. Один из них участвовал в учениях НАТО в Балтийском море, двое других — в маневрах в Румынии, отмечает издание.

Бомбардировщики носили позывные Hodor 51, 52, 53, что, вероятно, является отсылкой к одноименному персонажу сериала "Игра престолов".

Изначально Hodor 51 и Hodor 52 следовали в Румынию, но затем один из самолетов направился к береговой линии в сторону Крыма, приблизившись к полуострову на расстояние около 65 километров. Для его перехвата в воздух подняли российский истребитель Су-27.

🇺🇸United States Air Force | 93rd Bomb Squadron

2 x Boeing B-52H Stratofortress

60-0009 HODOR51

61-0038 HODOR52 pic.twitter.com/JCy1xEroAz — 360°Radar (@wipljw) 17 июня 2019 г.

The Drive пишет, что по завершении полета с одним из бомбардировщиков произошло ЧП и он аварийно сел на базе ВВС Великобритании Милденхолл. По предварительным данным, у американского самолета мог выйти из строя один двигатель.

Ранее в Национальном центре управления обороной отмечали, что бомбардировщики B-52 не нарушали границ России. Там также подчеркнули, что перехват был выполнен в соответствии с международными правилами.

В последнее время иностранные разведывательные самолеты и БПЛА все чаще появляются близ российских границ и военных объектов. Их регулярно замечают над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также недалеко от российских баз в Сирии.