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РИА Новости

СМИ узнали подробности перехвата бомбардировщика B-52 российским Су-27

Вчера, 14:37
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© РИА Новости / Министерство обороны РФРоссийский истребитель Су-27 во время перехвата американского бомбардировщика В-52Н
Российский истребитель Су-27 во время перехвата американского бомбардировщика В-52Н
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Портал The Drive узнал подробности перехвата американских бомбардировщиков B-52H российским истребителем Су-27.
Все самолеты принадлежат пятому бомбардировочному крылу, базирующемуся на авиабазе ВВС в Северной Дакоте. Один из них участвовал в учениях НАТО в Балтийском море, двое других — в маневрах в Румынии, отмечает издание.
Бомбардировщики носили позывные Hodor 51, 52, 53, что, вероятно, является отсылкой к одноименному персонажу сериала "Игра престолов".
Изначально Hodor 51 и Hodor 52 следовали в Румынию, но затем один из самолетов направился к береговой линии в сторону Крыма, приблизившись к полуострову на расстояние около 65 километров. Для его перехвата в воздух подняли российский истребитель Су-27.
The Drive пишет, что по завершении полета с одним из бомбардировщиков произошло ЧП и он аварийно сел на базе ВВС Великобритании Милденхолл. По предварительным данным, у американского самолета мог выйти из строя один двигатель.
Ранее в Национальном центре управления обороной отмечали, что бомбардировщики B-52 не нарушали границ России. Там также подчеркнули, что перехват был выполнен в соответствии с международными правилами.
В последнее время иностранные разведывательные самолеты и БПЛА все чаще появляются близ российских границ и военных объектов. Их регулярно замечают над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также недалеко от российских баз в Сирии.
В марте у границ России также заметно участились полеты ядерных стратегических бомбардировщиков Boeing B-52H. Российское Минобороны не раз призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако Пентагон ответил отказом.
Стратегический американский бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress
Вчера, 08:32
Агрессивность НАТО возросла. Военный политолог об инцидентах в воздухеМинобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем американского бомбардировщика В-52Н. Повышенную активность США и НАТО у российских границ в эфире радио Sputnik прокомментировал военный политолог Андрей Кошкин.
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B-52ВВС СШАСу-27В мире
Популярные комментарии
Результатами перехвата удовлетворен. Но удовлетворение было бы гораздо больше, если бы из строя вышли все двигатели или все остальное.
18 июня, 14:47
Владимир Ф. Быченков
63400360
Сколько можно Рекламировать этот перехват. Людям это сильно так важно?
18 июня, 16:24
Иван Егоров
60000029
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