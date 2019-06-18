Титов прокомментировал присутствие китайского бизнеса в российских регионах

"Я считаю, что угрозы преувеличены. У нас нормальное взаимодействие. Это может быть и Китай, и любая другая страна, просто люди делают то, что они умеют делать лучше, и мы только выигрываем от того, что они сеют хлеб или выращивают овощи, это нормальная конкуренция", - сказал он, отвечая на вопрос, хорошо ли, что китайский бизнес так активен в регионах.