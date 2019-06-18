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РИА Новости

Титов прокомментировал присутствие китайского бизнеса в российских регионах

Вчера, 14:33
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ-2019
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ-2019. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Значительное присутствие бизнеса в российских регионах идет на пользу сотрудничеству двух стран, "угрозы" чрезмерного присутствия преувеличены, заявил журналистам бизнес-омбудсмен Борис Титов, который также возглавляет Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития с российской стороны.
"Только в России официально зарегистрированы более 5 тысяч компаний с участием китайского капитала, они присутствуют во всех регионах. В некоторых регионах они уже составляют достаточно большую часть экономики, например, в сельском хозяйстве", - сказал Титов в кулуарах International Commodity Fair.
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"Я считаю, что угрозы преувеличены. У нас нормальное взаимодействие. Это может быть и Китай, и любая другая страна, просто люди делают то, что они умеют делать лучше, и мы только выигрываем от того, что они сеют хлеб или выращивают овощи, это нормальная конкуренция", - сказал он, отвечая на вопрос, хорошо ли, что китайский бизнес так активен в регионах.
Титов также отметил, что структура торговли между Россией и Китаем сегодня активно меняется. "Из России в Китай пошло намного больше продовольственных продуктов, только что был открыт рынок для российского мяса птицы, происходят изменения в области зерновых, продукции сельского хозяйства", - напомнил он.
По его словам, для Китая сегодня стало "нормой" иметь доступ к российским продуктам, которые считаются экологичными. С российской стороны также появляется предложение разнообразной продукции, интересной китайскому рынку.
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2 февраля, 08:00
Тушкой и грудкой: Россия оккупирует китайский рынок продовольствия
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Борис ТитовКитайРоссияЭкономика
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