МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Роскосмос примет участие в выставке "Армия-2019", представив стенд Центра Хруничева, сообщили РИА Новости в госкорпорации.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что госкорпорация не примет участия в выставке.

"Роскосмос будет участвовать в деловой программе форума "Армия"… Будет представлена экспозиция Центра Хруничева", - сказали в пресс-службе.

Роскосмос ежегодно принимает участие в "Армии". В прошлом году у госкорпорации был свой стенд.