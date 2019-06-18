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РИА Новости

"Роскосмос" примет участие в выставке "Армия-2019"

Вчера, 14:32
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкФорум "Армия"
Форум Армия
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Форум "Армия". Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Роскосмос примет участие в выставке "Армия-2019", представив стенд Центра Хруничева, сообщили РИА Новости в госкорпорации.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что госкорпорация не примет участия в выставке.
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ПСБ представит на "Армии 2019" систему дистанционного обслуживания для ОПК
"Роскосмос будет участвовать в деловой программе форума "Армия"… Будет представлена экспозиция Центра Хруничева", - сказали в пресс-службе.
Роскосмос ежегодно принимает участие в "Армии". В прошлом году у госкорпорации был свой стенд.
Международный военно-технический форум "Армия-2019" пройдет с 25 по 30 июня в Подмосковье на базе выставочного центра "Патриот", а также на аэродроме "Кубинка" и полигоне "Алабино".
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Форум "Армия-2019"РоскосмосБезопасность
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