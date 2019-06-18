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РИА Новости

В Чувашии оштрафовали уборщицу суда за сожжение уголовного дела из мести

Вчера, 14:31
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн — РИА Новости. Уборщицу районного суда в Чувашии, которая из мести за уволенного сожителя сожгла уголовное дело, оштрафовали на 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Установлено, что 66-летняя подсудимая, работавшая уборщицей в Вурнарском районном суде, затаив обиду на сотрудников суда из-за увольнения своего сожителя, решила из чувства мести дискредитировать руководство суда, уничтожив материалы уголовного дела.
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Утром 14 сентября 2018 года она взяла со стола секретаря судебного заседания материалы уголовного дела об особо тяжком преступлении и вынесла во двор суда, где сожгла их в самодельной печи. Результатом ее действий стало необоснованное затягивание сроков рассмотрения уголовного дела и судопроизводства, пояснили в прокуратуре.
"Женщину обвинили во вмешательстве в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия. Подсудимая вину в совершенном преступлении не признала. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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