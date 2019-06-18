Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсера

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Сестра Бари Алибасова заявила, что продюсера отравил кто-то из семьи его жены Лидии Федосеевой-Шукшиной.

"Ясно, прямо скажу, в присутствии всех, и не побоюсь этого слова — Бари Каримовича отравили Шукшины", — заявила Зоя Алибасова в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

На вопрос ведущего, кого именно она имеет в виду, Алибасова ответила, что это могли быть внук или внучка Федосеевой-Шукшиной.

Представитель Алибасова Вадим Горжанкин, в свою очередь, заявил РИА Новости, что ни Шушкины, ни Алибасовы не воспринимают подобные обвинения всерьез.

"Возможно, таким образом она выразила дефицит внимания со стороны Бари, которого стало меньше после того, как Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина стала его супругой. Бари Каримович после выздоровления постарается уделять сестре больше внимания. Раньше он неоднократно оказывал ей финансовую помощь и высылал лекарства", — сказал Горжанкин.