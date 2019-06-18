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РИА Новости

Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсера

Вчера, 14:29
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБари Алибасов в своей квартире
Бари Алибасов в своей квартире
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Сестра Бари Алибасова заявила, что продюсера отравил кто-то из семьи его жены Лидии Федосеевой-Шукшиной.
"Ясно, прямо скажу, в присутствии всех, и не побоюсь этого слова — Бари Каримовича отравили Шукшины", — заявила Зоя Алибасова в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.
На вопрос ведущего, кого именно она имеет в виду, Алибасова ответила, что это могли быть внук или внучка Федосеевой-Шукшиной.
Представитель Алибасова Вадим Горжанкин, в свою очередь, заявил РИА Новости, что ни Шушкины, ни Алибасовы не воспринимают подобные обвинения всерьез.
"Возможно, таким образом она выразила дефицит внимания со стороны Бари, которого стало меньше после того, как Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина стала его супругой. Бари Каримович после выздоровления постарается уделять сестре больше внимания. Раньше он неоднократно оказывал ей финансовую помощь и высылал лекарства", — сказал Горжанкин.
Бари Алибасов попал в больницу 4 июня после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Врачи диагностировали у него ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней продюсер провел в медикаментозном сне, но затем пошел на поправку, и 17 июня его выписали из больницы.
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