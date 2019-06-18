Президент Кипра надеется на твердую позицию Евросоюза в отношении Турции

АФИНЫ, 18 июн - РИА Новости. Президент Кипра Никос Анастасиадис надеется, что Евросоюз направит Турции "более сильный сигнал", чем прежде, о недопустимости нарушений суверенных прав Кипра.

Кипр и Греция намерены 20-21 июня на саммите ЕС поднять вопрос о проведении Турцией геологоразведки в исключительной экономической зоне Кипра.

"Оптимизм в отношении позиции Турции исключен. Но я оптимистичен, по крайней мере, в отношении того, что ...ЕС направит более сильное послание, чем до сих пор. Это наша цель, и я верю, что после саммита семи стран Юга Европы будет более сильная позиция ЕС", - сказал Анастасиадис журналистам в президентском дворце, комментируя предстоящую встречу глав государств и правительств ЕС. Его заявление публикует правительственный портал.

На вопрос, будет ли Кипр накладывать вето, если для него итоги саммита ЕС будут неудовлетворительными, Анастасиадис сказал, что "пусть будет надлежащее обращение в соответствии с развитием событий".

"Заявлениями, подобными турецкой риторике, не добиться своих целей", - сказал он.

Кипр и Греция намерены на Европейском совете совместно выступить с требованием осудить действия Турции в ИЭЗ Кипра, где ведет гелогоразведку турецкое буровое судно "Фатих."

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас во вторник в телефонном разговоре с председателем Европейского совета Дональдом Туском потребовал на саммите "однозначно осудить незаконные действия" Турции в ИЭЗ Кипра. Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что Европейский совет должен рассмотреть конкретные меры в отношении лиц, причастных к незаконной деятельности, поскольку Турция упорствует в нарушении международного права.