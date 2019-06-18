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РИА Новости

Президент Кипра надеется на твердую позицию Евросоюза в отношении Турции

Вчера, 14:26
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© Кадр из трансляции агенства CNA Президент Кипра Никос Анастасиадис
Президент Кипра Никос Анастасиадис
© Кадр из трансляции агенства CNA
Президент Кипра Никос Анастасиадис. Архивное фото
АФИНЫ, 18 июн - РИА Новости. Президент Кипра Никос Анастасиадис надеется, что Евросоюз направит Турции "более сильный сигнал", чем прежде, о недопустимости нарушений суверенных прав Кипра.
Кипр и Греция намерены 20-21 июня на саммите ЕС поднять вопрос о проведении Турцией геологоразведки в исключительной экономической зоне Кипра.
"Оптимизм в отношении позиции Турции исключен. Но я оптимистичен, по крайней мере, в отношении того, что ...ЕС направит более сильное послание, чем до сих пор. Это наша цель, и я верю, что после саммита семи стран Юга Европы будет более сильная позиция ЕС", - сказал Анастасиадис журналистам в президентском дворце, комментируя предстоящую встречу глав государств и правительств ЕС. Его заявление публикует правительственный портал.
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На вопрос, будет ли Кипр накладывать вето, если для него итоги саммита ЕС будут неудовлетворительными, Анастасиадис сказал, что "пусть будет надлежащее обращение в соответствии с развитием событий".
"Заявлениями, подобными турецкой риторике, не добиться своих целей", - сказал он.
Кипр и Греция намерены на Европейском совете совместно выступить с требованием осудить действия Турции в ИЭЗ Кипра, где ведет гелогоразведку турецкое буровое судно "Фатих."
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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас во вторник в телефонном разговоре с председателем Европейского совета Дональдом Туском потребовал на саммите "однозначно осудить незаконные действия" Турции в ИЭЗ Кипра. Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что Европейский совет должен рассмотреть конкретные меры в отношении лиц, причастных к незаконной деятельности, поскольку Турция упорствует в нарушении международного права.
На шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе. Сейчас в районе находится буровая установка "Фатих", ожидается также прибытие судна "Явуз".
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КипрНикос АнастасиадисЕвросоюзГрецияТурцияВ мире
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