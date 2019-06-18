Еврокомиссия надеется на имплементацию членами Евросоюза газовой директивы

БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости, Мария Князева. Поправки к Газовой директиве будут внедрены странами Евросоюза в национальные законодательства в ближайшие месяцы. Такое мнение высказал РИА Новости глава директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори.

"Текст директивы вступил в силу. И то, что важно - это обеспечить быструю имплементацию. Все сигналы, вся информация (от стран ЕС по этому поводу - ред.), которую мы получаем, идёт в правильном направлении", - отметил Ристори.

Отвечая на дополнительный вопрос, надеется ли он, что директива может быть имплементирована в ближайшие месяцы, он сказал: "Да, абсолютно".

ЕС, импортирующий более 70% потребляемого газа, в апреле одобрил поправки к Газовой директиве, и в конце мая они вступили в силу. Теперь у стран Евросоюза есть девять месяцев на имплементацию новых правил в своё законодательство.

Поправки касаются работы морских газопроводов и, следовательно, затронут "Северный поток-2", когда тот начнёт работать. В Еврокомиссии при этом заявляли, что изменение Газовой директивы не нацелено специально на "Северный поток-2", который был задуман ещё до этих поправок. Согласно поправкам, новые и действующие газопроводы, идущие из третьих стран в ЕС, в территориальных морях государств союза должны будут соответствовать таким правилам, как, к примеру, разделение деятельности по добыче и транспортировке газа ("анбандлинг").

Как ранее во вторник сообщили в "Газпроме", варианты адаптации "Северного потока-2" будут ясны лишь после полной имплементации обновлённой директивы в законодательство государств ЕС.