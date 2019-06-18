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РИА Новости

Еврокомиссия надеется на имплементацию членами Евросоюза газовой директивы

Вчера, 14:24
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости, Мария Князева. Поправки к Газовой директиве будут внедрены странами Евросоюза в национальные законодательства в ближайшие месяцы. Такое мнение высказал РИА Новости глава директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори.
"Текст директивы вступил в силу. И то, что важно - это обеспечить быструю имплементацию. Все сигналы, вся информация (от стран ЕС по этому поводу - ред.), которую мы получаем, идёт в правильном направлении", - отметил Ристори.
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Отвечая на дополнительный вопрос, надеется ли он, что директива может быть имплементирована в ближайшие месяцы, он сказал: "Да, абсолютно".
ЕС, импортирующий более 70% потребляемого газа, в апреле одобрил поправки к Газовой директиве, и в конце мая они вступили в силу. Теперь у стран Евросоюза есть девять месяцев на имплементацию новых правил в своё законодательство.
Поправки касаются работы морских газопроводов и, следовательно, затронут "Северный поток-2", когда тот начнёт работать. В Еврокомиссии при этом заявляли, что изменение Газовой директивы не нацелено специально на "Северный поток-2", который был задуман ещё до этих поправок. Согласно поправкам, новые и действующие газопроводы, идущие из третьих стран в ЕС, в территориальных морях государств союза должны будут соответствовать таким правилам, как, к примеру, разделение деятельности по добыче и транспортировке газа ("анбандлинг").
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Как ранее во вторник сообщили в "Газпроме", варианты адаптации "Северного потока-2" будут ясны лишь после полной имплементации обновлённой директивы в законодательство государств ЕС.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и эксплуатации "Северного потока-2", принадлежит "Газпрому", который планирует прокачивать газ по этой трубе. В начале апреля глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что "Северный поток-2" будет реализован даже с учетом внесения поправок в газовую директиву ЕС.
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"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Северный поток-2ЕврокомиссияЕвросоюзАлександр НовакЭкономика
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