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РИА Новости

ГД в I чтении отменила НДС для региональных операторов коммунальных отходов

Вчера, 14:23
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, освобождающий региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) от НДС и налога на прибыль.
Документ, внесенный правительством РФ, предусматривает освобождение от обложения НДС оказываемых региональными операторами услуг обращения с ТКО. При этом субъектам РФ предоставляется право устанавливать для таких организаций нулевую ставку налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в региональный бюджет.
С 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг обращения с твердыми коммунальными отходами. Работать с ТКО начинают региональные операторы, которые должны обеспечивать транспортировку, обработку, обезвреживание и захоронение таких отходов.
В тех регионах, в которых начнут работать операторы, оплата их услуг физическими и юрлицами будет осуществляться как отдельная коммунальная услуга, не входящая в состав платы управляющей компании за содержание жилого помещения. Тариф на услуги регионального оператора будет утверждаться отдельно.
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