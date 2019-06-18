ГД в I чтении отменила НДС для региональных операторов коммунальных отходов

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, освобождающий региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) от НДС и налога на прибыль.

Документ, внесенный правительством РФ, предусматривает освобождение от обложения НДС оказываемых региональными операторами услуг обращения с ТКО. При этом субъектам РФ предоставляется право устанавливать для таких организаций нулевую ставку налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в региональный бюджет.

С 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг обращения с твердыми коммунальными отходами. Работать с ТКО начинают региональные операторы, которые должны обеспечивать транспортировку, обработку, обезвреживание и захоронение таких отходов.