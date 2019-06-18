Парламент Молдавии в I чтении отменил закон о гражданстве за инвестиции

КИШИНЕВ, 18 июн — РИА Новости. Депутаты парламента Молдавии на заседании во вторник в первом чтении одобрили законопроект, который предусматривает аннулирование Закона о выдаче гражданства в обмен на инвестиции, сообщила спикер Зинаида Гречаный.

"Законопроект одобрен в первом чтении большинством голосов", - сказала Гречаный.

Согласно процедуре, для того, чтобы законопроект был одобрен во втором чтении, необходима оценка правительства. Помимо этого, депутаты могут предложить юридической комиссии свои предложения по дополнению или исправлению проекта, утвержденного в первом чтении.

По словам одного из инициаторов отмены закона о гражданстве Сергея Литвиненко, его реализация может способствовать легализации денежных средств, полученных сомнительным путем. Также есть опасения, что "Закон о гражданстве через инвестиции" может негативно отразиться на безвизовом режиме Молдавии с ЕС.

"Закон о гражданстве по инвестициям" может иметь катастрофические последствия для безопасности Республики Молдова. Реализация "Закона о гражданстве через инвестиции" может привести к тому, что выгоду от получения гражданства Молдавии могут получить люди с сомнительным прошлым в других государствах", - сообщил Литвиненко.