Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T14:16Z
https://ria.ru/20190618/1555667195.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155547/55/1555475533_0:163:3352:2048_1036x0_80_0_0_4135c9beeec5f4ddd72a044ee6e346c1.jpg
РИА Новости

Парламент Молдавии в I чтении отменил закон о гражданстве за инвестиции

Вчера, 14:16
2159
© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 июн — РИА Новости. Депутаты парламента Молдавии на заседании во вторник в первом чтении одобрили законопроект, который предусматривает аннулирование Закона о выдаче гражданства в обмен на инвестиции, сообщила спикер Зинаида Гречаный.
"Законопроект одобрен в первом чтении большинством голосов", - сказала Гречаный.
Согласно процедуре, для того, чтобы законопроект был одобрен во втором чтении, необходима оценка правительства. Помимо этого, депутаты могут предложить юридической комиссии свои предложения по дополнению или исправлению проекта, утвержденного в первом чтении.
По словам одного из инициаторов отмены закона о гражданстве Сергея Литвиненко, его реализация может способствовать легализации денежных средств, полученных сомнительным путем. Также есть опасения, что "Закон о гражданстве через инвестиции" может негативно отразиться на безвизовом режиме Молдавии с ЕС.
Лимасол, Кипр
2 февраля, 00:49
Кипр ужесточает предоставление "золотых" паспортов инвесторам
"Закон о гражданстве по инвестициям" может иметь катастрофические последствия для безопасности Республики Молдова. Реализация "Закона о гражданстве через инвестиции" может привести к тому, что выгоду от получения гражданства Молдавии могут получить люди с сомнительным прошлым в других государствах", - сообщил Литвиненко.
Правительство Молдавии в сентябре 2017 года одобрило регламент о получении молдавского гражданства путем инвестиций, предусматривающий предоставление иностранцу права стать гражданином республики за вклад в Фонд национального развития страны. Получить гражданство можно двумя путями: первый вариант — это минимальный взнос по долгосрочному развитию в размере 100 тысяч евро, а второй вариант — это инвестиции в одну из областей стратегического развития Молдавии, которые должны составить не менее 250 тысяч евро. Первый приказ о выдаче гражданства в обмен на инвестиции был подписан президентом Игорем Додоном 5 апреля.
Вид на город Анкара. Архивное фото
19 сентября 2018, 10:49
Турция упростила получение гражданства для иностранцев
610000
Обсудить 1
МолдавияВ мире
Рекомендуем
Владимир Плахотнюк
МВД Молдавии попросил прокуратуру снять неприкосновенность с Плахотнюка
РИА
Новости
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Стоп-кадр из первого интервью Бари Алибасова после отравления
Алибасов дал первое после своего отравления интервью
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк выступает на митинге с требованием провести досрочные выборы парламента. 9 июня 2019
Глава Демпартии Молдавии объяснил, почему покинул страну
Лента
новостей
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
Молдавия попросила Украину предоставить информацию о Плахотнюке
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон хочет обсудить с Медведевым продление отмены пошлин
Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
Рособрнадзор проверил работы астраханских учеников, получившие ноль за ЕГЭ
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Молдавский парламент создал комиссию по расследованию попытки путча
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
Киркоров рассказал о "жесткой посадке" самолета в Москве
На Марсе обнаружили след от мощного взрыва
На Марсе обнаружили след от мощного взрыва
Города России. Город Ейск в Краснодарском крае
Названы самые популярные курорты на Азовском море
Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
Додон не намерен объявлять амнистию осужденным политикам
Руководитель фракции политической партии КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов
Жириновский предложил представить Зюганова к госнаграде
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон допустил попытки дестабилизации от сторонников прежнего режима
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:04Власти сообщили о нормализации ситуации в Чемодановке после конфликта
11:57МЧС предупредило москвичей о жаре до 31 градуса в среду
11:54Польша может обратиться в суд за компенсацией за "грязную" нефть в "Дружбе"
11:49Мединский назвал критерии успеха для кинематографистов
11:47Акцию с табличками устроили политтехнологи, заявила вице-мэр Екатеринбурга
11:47Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев
11:46Польша оценила объем загрязненной нефти из России в один миллион тонн
11:46Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций, утверждает Могерини
11:45В Крыму задержали разыскиваемого Интерполом украинца
11:43В США на Помпео подали в суд за сокрытие записей со встречи Путина и Трампа
11:41СМИ: у здания Львовской областной администрации проходит акция протеста
11:37Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180
11:33Эксперт не видит политических проблем для поставки Ирану комплексов С-400
11:33Математики выяснили, сколько иммунных клеток нужно для защиты от ВИЧ
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
Лента новостейМолния