Трамп хочет включить Китай в переговоры о продлении СНВ-3, заявил Болтон

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хотел бы привлечь Китай к обсуждениям продления договора СНВ-3, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон изданию Президент США Дональд Трамп хотел бы привлечь Китай к обсуждениям продления договора СНВ-3, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон изданию Washington Free Beacon

Болтон отметил желание США включить Китай, на данный момент не ограниченный действием договоров, в переговоры о контроле над вооружениями, на фоне неуклонно возрастающего риска распространения оружия массового уничтожения в современном мире.

"Теперь Китай говорит: "У нас так мало ядерного оружия, было бы несправедливо включать нас (в договор)". Если бы я представлял китайскую сторону, я бы сказал то же самое", - заявил Болтон.

"Таким образом, они остаются за пределами соглашений, контролирующих вооружения, и могут бесконечно наращивать (потенциал). Необходимо найти действующую модель, в рамках трехстороннего соглашения или же рассмотреть возможность вовлечения других ядерных держав", - добавил он.

Болтон подчеркнул необходимость учитывать многополярность современного мира и угрозу дальнейшего распространения ядерного оружия: "Если вы хотите достичь контроля над вооружением, нельзя делать это в устаревшем стиле времен Холодной войны. Вы должны видеть мир таким, какой он есть сейчас, а не тот, в котором контроль над вооружением был столь важной частью отношений США и СССР".