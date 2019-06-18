В МЧС отметили важность помощи волонтеров в поиске людей

"Ваша работа в чем важна - мы отвлекаем свои силы от тех мест, которые мы прикрываем - что спасатели, что пожарные, что полицейские. Для поиска человека силы должны сниматься и уходить на территорию, в леса и поля, и тем временем города становятся менее защищенными, поэтому ваша помощь когда необходимо такая массовая поддержка она очень нам нужна… Сейчас ни МЧС, ни другие силовые ведомства и министерства функционировать без волонтеров не могут", - сказал Максименко на II Всероссийском форуме добровольных поисково-спасательных отрядов.