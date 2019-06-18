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РИА Новости

В МЧС отметили важность помощи волонтеров в поиске людей

Вчера, 14:15
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПоиски пропавшего в Новосибирской области 8-летнего Кости Кривошеева
Поиски пропавшего в Новосибирской области 8-летнего Кости Кривошеева
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОГОРСК (Московская область), 18 июн – РИА Новости. Спасателям очень важна работа волонтеров по поиску людей, потому что без их помощи приходится задействовать много сотрудников при поисках, что оставляет города без защиты от чрезвычайных ситуаций, заявил директор департамента готовности сил и специальной пожарной охраны Максим Максименко.
"Ваша работа в чем важна - мы отвлекаем свои силы от тех мест, которые мы прикрываем - что спасатели, что пожарные, что полицейские. Для поиска человека силы должны сниматься и уходить на территорию, в леса и поля, и тем временем города становятся менее защищенными, поэтому ваша помощь когда необходимо такая массовая поддержка она очень нам нужна… Сейчас ни МЧС, ни другие силовые ведомства и министерства функционировать без волонтеров не могут", - сказал Максименко на II Всероссийском форуме добровольных поисково-спасательных отрядов.
Он добавил, что даже в европейских странах, таких как Австрия и Германия, при той плотности населения, которая у них есть, многие задачи выполняются волонтерами.
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