Патрушев обсудил с главой разведки ОАЭ ситуацию на Ближнем Востоке

УФА, 18 июн – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главой разведки Объединенных Арабских Эмиратов Али аш-Шамси, сообщил журналистам пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин.
Представители России и ОАЭ поговорили в Уфе в рамках международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
"На встрече с министром правительства, главой национальной службы разведки, заместителем генерального секретаря Высшего совета национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов Али аш-Шамси Николай Патрушев обсудил ситуацию на Ближнем Востоке", - сказал Аношин, не уточняя детали.
22 августа 2018, 15:57Военные из России и ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке