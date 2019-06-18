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РИА Новости

Патрушев обсудил с главой разведки ОАЭ ситуацию на Ближнем Востоке

Вчера, 14:11
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
УФА, 18 июн – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главой разведки Объединенных Арабских Эмиратов Али аш-Шамси, сообщил журналистам пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин.
Представители России и ОАЭ поговорили в Уфе в рамках международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
"На встрече с министром правительства, главой национальной службы разведки, заместителем генерального секретаря Высшего совета национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов Али аш-Шамси Николай Патрушев обсудил ситуацию на Ближнем Востоке", - сказал Аношин, не уточняя детали.
На форуме Армия-2018 в Кубинке. Архивное фото
22 августа 2018, 15:57
Военные из России и ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
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ОАЭНиколай ПатрушевРоссияВ мире
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