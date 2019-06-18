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РИА Новости

Зеленский: обмен пленными в Донбассе показал бы готовность к деэскалации

Вчера, 14:11
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в Киеве. 9 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 18 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что обмен пленными в Донбассе по формуле "10 на 10" или "15 на 15" показал бы, что ополченцы хотят деэскалации конфликта в регионе.
Во вторник Зеленский прибыл с однодневным визитом в Германию. По данным его пресс-службы, президент провел встречу с председателем Бундестага ФРГ Вольфгангом Шойбле. Во время встречи обсуждались вопросы урегулирования конфликта в Донбассе и обмена пленными.
"Владимир Зеленский отметил, что обмен людей хотя бы 10 на 10 или 15 на 15 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации", - говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.
По данным пресс-службы, стороны также обсудили вопросы восстановления инфраструктуры Донбасса.
"И здесь Европа может помочь. Нам нужно восстанавливать школы, детсады, дороги, которых нет", – цитирует Зеленского во вторник его пресс-служба.
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