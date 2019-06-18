Зеленский: обмен пленными в Донбассе показал бы готовность к деэскалации

КИЕВ, 18 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что обмен пленными в Донбассе по формуле "10 на 10" или "15 на 15" показал бы, что ополченцы хотят деэскалации конфликта в регионе.

Во вторник Зеленский прибыл с однодневным визитом в Германию. По данным его пресс-службы, президент провел встречу с председателем Бундестага ФРГ Вольфгангом Шойбле. Во время встречи обсуждались вопросы урегулирования конфликта в Донбассе и обмена пленными.

"Владимир Зеленский отметил, что обмен людей хотя бы 10 на 10 или 15 на 15 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации", - говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

По данным пресс-службы, стороны также обсудили вопросы восстановления инфраструктуры Донбасса.