Автоэксперты оценили идею о временном интервале перед оплатой парковки

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Автоэксперты, опрошенные РИА Новости, по-разному оценили идею ввести бесплатный 10-минутный интервал пользования платными парковками, однако у них возникли вопросы к длительности предложенного интервала.

Ранее депутаты партии "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий интервал в 10 минут, за который с пользователей платных парковок не взимается плата.

"Я поддерживаю. Учитывая, что сейчас нет вообще никаких интервалов, то, конечно, желательно, чтобы это было минут пятнадцать хотя бы. Желательно, чтобы было больше. Но отсутствие вообще каких-то норм – это еще хуже. То есть, как норму я ее поддерживаю, а вот с точки зрения временного отрезка – увеличить нужно хотя бы минут до 15", - одобрил идею законопроекта руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев.

Отличную точку зрения высказал президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. "Трудно оценивать эту инициативу, потому что я в принципе не понимаю, что такое плата за парковку и какова ее правовая природа - за что мы платим. Вот когда я покупаю хлеб, я понимаю: я плачу за хлеб. Когда я покупаю квартиру, я понимаю, что у меня будет крыша над головой. А когда я плачу за парковку, я не очень понимаю, за что и кому я заплатил", - сказал он.

Эксперт также отметил, что сложно понять, в чем идея инициативы. Если в том, чтобы сделать платную парковку более привлекательной, то это едва ли сработает, подчеркнул он. "Если уж машину ставят, то многие ставят как раз не на 10-15 минут, а намного больше. Другое дело, если бы практика показала, что многие ставят на 5-8 минут... тогда, наверное, есть смысл не мучить людей этими копеечными платами", - уточнил Травин.