Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T14:16Z
https://ria.ru/20190618/1555666877.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40584/98/405849876_0:311:2936:1963_1036x0_80_0_0_9f2180427756931cad98501097f61435.jpg
РИА Новости

Автоэксперты оценили идею о временном интервале перед оплатой парковки

Вчера, 14:16
341
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПлатная парковка
Платная парковка
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Автоэксперты, опрошенные РИА Новости, по-разному оценили идею ввести бесплатный 10-минутный интервал пользования платными парковками, однако у них возникли вопросы к длительности предложенного интервала.
Ранее депутаты партии "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий интервал в 10 минут, за который с пользователей платных парковок не взимается плата.
Вид на парковку со смотровой площадки
Вчера, 13:46
Депутаты ЕР внесли проект об установке камер фиксации ПДД и о парковках
"Я поддерживаю. Учитывая, что сейчас нет вообще никаких интервалов, то, конечно, желательно, чтобы это было минут пятнадцать хотя бы. Желательно, чтобы было больше. Но отсутствие вообще каких-то норм – это еще хуже. То есть, как норму я ее поддерживаю, а вот с точки зрения временного отрезка – увеличить нужно хотя бы минут до 15", - одобрил идею законопроекта руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев.
Отличную точку зрения высказал президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. "Трудно оценивать эту инициативу, потому что я в принципе не понимаю, что такое плата за парковку и какова ее правовая природа - за что мы платим. Вот когда я покупаю хлеб, я понимаю: я плачу за хлеб. Когда я покупаю квартиру, я понимаю, что у меня будет крыша над головой. А когда я плачу за парковку, я не очень понимаю, за что и кому я заплатил", - сказал он.
Открытие комплекса парковок на Новом Арбате
31 мая, 17:47
Более 100 парковочных мест появится в Москве из-за изменения схемы движения
Эксперт также отметил, что сложно понять, в чем идея инициативы. Если в том, чтобы сделать платную парковку более привлекательной, то это едва ли сработает, подчеркнул он. "Если уж машину ставят, то многие ставят как раз не на 10-15 минут, а намного больше. Другое дело, если бы практика показала, что многие ставят на 5-8 минут... тогда, наверное, есть смысл не мучить людей этими копеечными платами", - уточнил Травин.
Он предположил, что для бюджета это может быть некоторая финансовая потеря, но не ясно, что этот 10-минутный интервал будет давать автовладельцу. Травин также добавил, что последствием может стать поднятие платы на парковку для компенсации этих 10 минут. -0-
320031
Обсудить 0
Федерация автовладельцев России (ФАР)Сергей КанаевАвтоГосдума РФМоскваОбщество
Рекомендуем
Вид на парковку со смотровой площадки
Депутаты ЕР внесли проект об установке камер фиксации ПДД и о парковках
РИА
Новости
Платная парковка на улице Рождественка в Москве
Власти Москвы считают правила платной парковки оптимальными
Ученый рассказал о последствиях мутации мух с биоспутника "Фотон-М"
Владимир Гутенев
Депутат: новое российское оружие заставит США вернуться к переговорам
Лента
новостей
На Украине около 30 человек отравились после купания в озере
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Еврокомиссия надеется на имплементацию членами Евросоюза газовой директивы
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Трамп хочет включить Китай в переговоры о продлении СНВ-3, заявил Болтон
Ученые назвали способ защититься от рака кишечника
В Японском море неизвестное судно пыталось задержать российскую яхту
У ЕС нет права определять границы в Средиземном море, заявили в МИД Турции
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию отцу, чью дочь увезли из Финляндии
В США вынесли приговор миллионеру за гибель рабочего, рывшего ему бункер
Председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов
Власти Чечни объяснили присутствие силовиков после инцидента под Кизляром
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров напомнил послу Швейцарии пословицу на случай попадания под санкции
Празднование 75-летия высадки союзников в Нормандии
МИД Британии ответил шотландскому депутату, почему Россию не звали на D-Day
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:49Мединский назвал критерии успеха для кинематографистов
11:47Акцию с табличками устроили политтехнологи, заявила вице-мэр Екатеринбурга
11:47Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев
11:46Польша оценила объем загрязненной нефти из России в один миллион тонн
11:46Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций, утверждает Могерини
11:45В Крыму задержали разыскиваемого Интерполом украинца
11:43В США на Помпео подали в суд за сокрытие записей со встречи Путина и Трампа
11:41СМИ: у здания Львовской областной администрации проходит акция протеста
11:37Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180
11:33Эксперт не видит политических проблем для поставки Ирану комплексов С-400
11:33Математики выяснили, сколько иммунных клеток нужно для защиты от ВИЧ
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
11:11Матвиенко выступила за принятие закона о социальном предпринимательстве
11:04Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко
10:57В Японском море неизвестное судно пыталось задержать российскую яхту
Лента новостейМолния