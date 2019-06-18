Новую областную детскую больницу построят в Оренбурге к 2022 году

ОРЕНБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Новое здание Областной детской клинической больницы (ОДКБ) будет построено в Оренбурге к 2022 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

По его словам, ныне действующая Областная детская клиническая больница является ведущим лечебно-диагностическим центром региона, в котором оказывают экстренную и плановую специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь. Стационарную помощь в ОДКБ ежегодно получают более 8 тысяч детей, консультативную помощь – более 55 тысяч. Здание больницы построено еще в XIX веке, имеет ограничения по площадям и не соответствует современным требованиям, в частности по размещению современного диагностического оборудования, развитию высокотехнологичной помощи, комфорту.