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РИА Новости
Оренбургская область

Новую областную детскую больницу построят в Оренбурге к 2022 году

Вчера, 14:03
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКоридор в больнице
Коридор в больнице
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ОРЕНБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Новое здание Областной детской клинической больницы (ОДКБ) будет построено в Оренбурге к 2022 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.
По его словам, ныне действующая Областная детская клиническая больница является ведущим лечебно-диагностическим центром региона, в котором оказывают экстренную и плановую специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь. Стационарную помощь в ОДКБ ежегодно получают более 8 тысяч детей, консультативную помощь – более 55 тысяч. Здание больницы построено еще в XIX веке, имеет ограничения по площадям и не соответствует современным требованиям, в частности по размещению современного диагностического оборудования, развитию высокотехнологичной помощи, комфорту.

"В новом здании больницы планируется организовать шесть соматических и восемь хирургических отделений, увеличить мощность консультативно-диагностического центра с 220 до 400 посещений в смену, расширить оказание высокотехнологичного лечения с 5 до 15 профилей", - процитировали в пресс-службе главного врача ОДКБ Елену Кулагину.

В пресс-службе добавили, что строительство нового здания детской больницы позволит повысить доступность и качество медицинской помощи детям.
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