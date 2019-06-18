Додон поблагодарил Россию за усилия по сохранению стабильности в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане

КИШИНЕВ, 18 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с послом РФ Олегом Васнецовым выразил благодарность руководству России за признание законной власти и поддержку усилий по сохранению стабильности.

"Провел рабочую встречу с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Козака и министерство иностранных дел РФ за признание новой легитимной власти Молдовы и поддержку наших усилий по сохранению стабильности в стране", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Президент отметил, что поддержка новой власти со стороны России, ЕС и США — это исключительный случай, который "создает широкие возможности для того, чтобы совместными усилиями улучшить жизнь людей в Республике Молдова"

"Обсудили с российским послом и широкий спектр двусторонних отношений, пришли к единому мнению о необходимости скорейшего возобновления полноценной работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическим отношениям. В этом контексте отметили важность предстоящей 21 июня в Минске рабочей встречи с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым и вице-премьером Дмитрием Козаком", - сообщил Додон.

В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.

На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.