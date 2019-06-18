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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Додон поблагодарил Россию за усилия по сохранению стабильности в Молдавии

Вчера, 14:03
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 18 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с послом РФ Олегом Васнецовым выразил благодарность руководству России за признание законной власти и поддержку усилий по сохранению стабильности.
"Провел рабочую встречу с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Козака и министерство иностранных дел РФ за признание новой легитимной власти Молдовы и поддержку наших усилий по сохранению стабильности в стране", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Президент отметил, что поддержка новой власти со стороны России, ЕС и США — это исключительный случай, который "создает широкие возможности для того, чтобы совместными усилиями улучшить жизнь людей в Республике Молдова"
"Обсудили с российским послом и широкий спектр двусторонних отношений, пришли к единому мнению о необходимости скорейшего возобновления полноценной работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическим отношениям. В этом контексте отметили важность предстоящей 21 июня в Минске рабочей встречи с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым и вице-премьером Дмитрием Козаком", - сообщил Додон.
Президент Молдавии Игорь Додон
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В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть.
На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства Санду.
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
Вчера, 12:23
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Политический кризис в МолдавииИгорь ДодонМолдавияРоссияВ мире
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