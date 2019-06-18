Адвокат прокомментировал проект о переводе заключенных ближе к дому

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Адвокат Дагир Хасавов считает, что законопроект, предусматривающий перевод заключенных в колонии ближе к дому, позволит удовлетворить нормы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела в понедельник проект изменений Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, предусматривающий механизм перевода заключенных в колонии ближе к дому. Как пояснил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России, член правительственной комиссии Владимир Груздев, законопроект позволит повысить шансы на последующую ресоциализацию человека и в любом случае облегчит его пребывание в заключении.