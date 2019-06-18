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РИА Новости

Адвокат прокомментировал проект о переводе заключенных ближе к дому

Вчера, 14:02
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкЗаключенные в исправительной колонии
Заключенные в исправительной колонии
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Заключенные в исправительной колонии. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Адвокат Дагир Хасавов считает, что законопроект, предусматривающий перевод заключенных в колонии ближе к дому, позволит удовлетворить нормы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела в понедельник проект изменений Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, предусматривающий механизм перевода заключенных в колонии ближе к дому. Как пояснил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России, член правительственной комиссии Владимир Груздев, законопроект позволит повысить шансы на последующую ресоциализацию человека и в любом случае облегчит его пребывание в заключении.
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"Инициатива не новая. Европейский суд (ЕСПЧ) неоднократно указывал не незаконность отправления осуждённых за несколько тысяч километров, так как затрагивает право родных на свидания, передачу продуктов. Законопроект позволил бы не терять социальных связей", - сказал Хасавов РИА Новости во вторник.
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Европейский судДагир ХасавовЕвропейский суд по правам человекаОбщество
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