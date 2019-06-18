Представитель Алибасова рассказал о его состоянии

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Бари Алибасов чувствует себя лучше, он интересуется событиями, которые происходили, пока он был в больнице, и благодарит врачей, рассказал РИА Новости директор продюсера Вадим Горжанкин.

Ранее Бари Алибасов-младший сообщил РИА Новости, что продюсера выписали из больницы, его планируют отправить на реабилитацию в Казахстан.

"В данный момент состояние Бари Алибасова постепенно улучшается. Он практически отошел от сильных седативных препаратов. Несмотря на запрет врачей и родственников, уже обсуждает рабочие вопросы, связанные с группой "На-На". Интересуется произошедшим с момента его попадания в НИИ имени Склифосовского и передает слова благодарности всем медикам, кто принимал участи в его спасении", - сказал Горжанкин.