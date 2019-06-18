Представитель Алибасова рассказал о его состоянии

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Бари Алибасов чувствует себя лучше, он интересуется событиями, которые происходили, пока он был в больнице, и благодарит врачей, рассказал РИА Новости директор продюсера Вадим Горжанкин.
Ранее Бари Алибасов-младший сообщил РИА Новости, что продюсера выписали из больницы, его планируют отправить на реабилитацию в Казахстан.
"В данный момент состояние Бари Алибасова постепенно улучшается. Он практически отошел от сильных седативных препаратов. Несмотря на запрет врачей и родственников, уже обсуждает рабочие вопросы, связанные с группой "На-На". Интересуется произошедшим с момента его попадания в НИИ имени Склифосовского и передает слова благодарности всем медикам, кто принимал участи в его спасении", - сказал Горжанкин.
Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей, которые после полного обследования отметили положительные результаты лечения.