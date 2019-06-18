В Испании в ходе антитеррористической операции задержали десять человек

МАДРИД, 18 июн – РИА Новости. Десять человек задержаны в ходе антитеррористической операции в Испании, сообщили РИА Новости в Национальной полиции.

"Операция проводится в Мадриде и в пригородах - Торрелодонесе и Альхете. Задержаны десять человек. Операция продолжается", - рассказала представитель пресс-службы ведомства.

Национальности задержанных полиция пока не сообщает. В МВД также отказались подтвердить информацию испанских СМИ о том, что задержанные подозреваются в финансировании террористических организаций, в том числе "Аль-Каиды"*.