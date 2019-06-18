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РИА Новости

В Испании в ходе антитеррористической операции задержали десять человек

Вчера, 14:00
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© РИА Новости / Хавьер Луэнго / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Испании
Сотрудники полиции в Испании
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Сотрудники полиции в Испании. Архивное фото
МАДРИД, 18 июн – РИА Новости. Десять человек задержаны в ходе антитеррористической операции в Испании, сообщили РИА Новости в Национальной полиции.
"Операция проводится в Мадриде и в пригородах - Торрелодонесе и Альхете. Задержаны десять человек. Операция продолжается", - рассказала представитель пресс-службы ведомства.
Национальности задержанных полиция пока не сообщает. В МВД также отказались подтвердить информацию испанских СМИ о том, что задержанные подозреваются в финансировании террористических организаций, в том числе "Аль-Каиды"*.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Сотрудники полиции в Испании
15 января, 16:33
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