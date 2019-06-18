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РИА Новости

Аэрофлот подтвердил звание лучшего авиаперевозчика в Восточной Европе

Вчера, 14:00
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A321 авиакомпании "Аэрофлот" взлетает в международном аэропорту
Самолет Airbus A321 авиакомпании Аэрофлот взлетает в международном аэропорту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. "Аэрофлот" в восьмой раз в своей истории и седьмой год подряд завоевал звание лучшего авиаперевозчика в регионе Восточная Европа, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Церемония награждения лучших авиакомпаний мира состоялась во вторник на 53-м Парижском международном авиасалоне в Ле-Бурже в знаменитом Музее авиации и космонавтики.
Премия World Airline Awards считается главной авиационной наградой мира и имеет неофициальный статус "авиационного Оскара". Она ежегодно присуждается британским консалтинговым агентством Skytrax — ведущим глобальным оценщиком качества услуг авиакомпаний и аэропортов. Рейтинг определяется по итогам крупнейшего в мире исследования удовлетворенности пассажиров. В этом году в нем приняли участие авиапассажиры из более ста стран. Онлайн-голосование проводилось с сентября 2018 года по май 2019-го на английском, французском, испанском, японском, китайском и русском языках. Исследование охватило более 300 авиакомпаний мира.
"Восьмая по счету победа на Skytrax World Airline Awards — большая честь и свидетельство признания ведущего российского перевозчика на мировом уровне. Мы благодарны пассажирам, которые отдали свой голос за Аэрофлот. Их выбор — лучший стимул к дальнейшему совершенствованию премиального сервиса и реализации амбициозных целей нашей Стратегии 2023", - заявил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев.
17 июня, 15:27
Программа "Аэрофлот бонус" вновь удостоена престижных наград Freddie Awards
По словам президента Skytrax Эдварда Плейстеда (Edward Plaisted), "Аэрофлот" остается неизменным фаворитом среди пассажиров, а победа в ключевой авиационной премии мира – прекрасное подтверждение высокого качества сервиса, предоставляемого перевозчиком.
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