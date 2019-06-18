Китайских туристов в русскоговорящих странах стало еще больше

Как рассказала представитель компании Ван Синь на Диалоге между правительствами и предприятиями электронной коммерции Шёлкового пути Китая и русскоязычных стран в Харбине, в прошлом году более 30 миллионов китайцев посетили страны "Одного пояса и одного пути". В "Ситрипе" дают прогноз: именно эти направления станут крупнейшими зарубежными для граждан КНР. Компания предлагает на выбор 80 тысяч туристических маршрутов в странах, подключившихся к "Поясу и пути", в том числе - около тысячи касается русскоязычных стран.