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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Китайских туристов в русскоговорящих странах стало еще больше

Вчера, 13:57
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТуристы в Москве
Туристы в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 18 июн - Проект "Россия-Китай: главное". О росте количества китайских туристов в русскоговорящих странах заявил портал бронирования билетов и гостиниц "Ситрип".
Как рассказала представитель компании Ван Синь на Диалоге между правительствами и предприятиями электронной коммерции Шёлкового пути Китая и русскоязычных стран в Харбине, в прошлом году более 30 миллионов китайцев посетили страны "Одного пояса и одного пути". В "Ситрипе" дают прогноз: именно эти направления станут крупнейшими зарубежными для граждан КНР. Компания предлагает на выбор 80 тысяч туристических маршрутов в странах, подключившихся к "Поясу и пути", в том числе - около тысячи касается русскоязычных стран.
В настоящее время более 1300 человек зарегистрировались на сайте Ctrip в качестве гидов в странах "Одного пояса и одного пути" - это 43% от общего числа экскурсоводов в мире, представляющих услуги китайским туристам. Уже и в России, наряду с местными, массово проводят экскурсии китайские гиды для китайцев. Работа, как правило, комплексная, включающая экскурсии по достопримечательностям, перевозки, питание и многое другое.
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Россия-Китай: ГлавноеВ мире
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