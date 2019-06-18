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РИА Новости
Культура

Звезда "Игры престолов" Софи Тернер может сыграть Боя Джорджа в молодости

Вчера, 14:03
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© AFP 2019 / Getty Images/Matt WinkelmeyerБританская актриса Софи Тернер
Британская актриса Софи Тернер
© AFP 2019 / Getty Images/Matt Winkelmeyer
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Британский певец и композитор Бой Джордж сказал на утреннем радио-шоу Австралии, что в предстоящем биографический фильме о его творчестве и жизни, он не видит в главной роли никого, кроме Софи Тернер, сообщает Billboard.
"Софи Тернер была самым интересным вариантом, - рассказал Бой Джордж, - Не спорю, что это немного странное предложение, но мне эта идея действительно нравится".
Звезда "Игры престолов" была польщена новостью о том, что Бой Джордж хочет, чтобы именно она сыграла его в молодости.
"Я очень признательна", - написала актриса в Твиттере.
Если Софи Тернер согласится, то ей предстоит перевоплотиться на экране в мужчину. У музыканта и актрисы есть много общего в чертах лица: высокие скулы, выразительные глаза и брови.
Однако пока официальной информации о дате выхода фильма не было.
Британская актриса Софи Тернер
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