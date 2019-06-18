Звезда "Игры престолов" Софи Тернер может сыграть Боя Джорджа в молодости

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Британский певец и композитор Бой Джордж сказал на утреннем радио-шоу Австралии, что в предстоящем биографический фильме о его творчестве и жизни, он не видит в главной роли никого, кроме Софи Тернер, Британский певец и композитор Бой Джордж сказал на утреннем радио-шоу Австралии, что в предстоящем биографический фильме о его творчестве и жизни, он не видит в главной роли никого, кроме Софи Тернер, сообщает Billboard.

"Софи Тернер была самым интересным вариантом, - рассказал Бой Джордж, - Не спорю, что это немного странное предложение, но мне эта идея действительно нравится".

Звезда "Игры престолов" была польщена новостью о том, что Бой Джордж хочет, чтобы именно она сыграла его в молодости.

"Я очень признательна", - написала актриса в Твиттере.

Если Софи Тернер согласится, то ей предстоит перевоплотиться на экране в мужчину. У музыканта и актрисы есть много общего в чертах лица: высокие скулы, выразительные глаза и брови.