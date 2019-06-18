Шефчович обсудит с Россией возможность проведения трехсторонки по газу

БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости, Мария Князева. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что обсудит с российской стороной возможность проведения очередной трехсторонней встречи по продолжению транзита газа из РФ в ЕС через Украину до сентября.
"Первое, я бы сказал, положительное заключение в том, что все стороны готовы возобновить трёхсторонние переговоры на политическом уровне. Мы рассматривали дату на сентябрь, потому что на Украине у нас будут ранние парламентские выборы 21 июля. Когда я проинформировал о результатах моих дискуссий в Москве, президент Украины предположил, что, возможно, не нужно ждать до результатов выборов в июле и встретится раньше. Я подниму этот вопрос с российской стороной и посмотрим, есть ли у нас достаточно материала для обсуждения даже до летних каникул, (и если да, то) мы, конечно, попробуем это сделать", - сказал он на пресс-конференции во вторник.
Шефчович на минувшей неделе сообщал по итогам переговоров с главой Минэнерго РФ Александром Новаком о договоренности планировать следующую трехстороннюю встречу по газу на сентябрь. Новак в свою очередь отмечал, что точной даты проведения трехсторонних переговоров в формате РФ-Украина-ЕС пока нет, и все стороны должны ее еще согласовать. Однако, по словам российского министра, в ходе переговоров с Шефчовичем появилось понимание, что лучшее время для продолжения консультаций - это вторая половина сентября.