Эксперт прокомментировал отправку США дополнительных сил на Ближний Восток

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Отправка дополнительных сил США на Ближний Восток направлена на то, чтобы оказать давление на Иран и заставить его пойти на соглашение "по американским лекалам", при этом ни одна из сторон не заинтересована в начале серьезных военных действий, считает руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что США готовятся отправить дополнительные силы на Ближний Восток в ответ на "угрозу" со стороны Ирана, который, по мнению Вашингтона, причастен к атакам на танкеры в Оманском заливе. Глава Пентагона Патрик Шанахан заявил, что США отправят дополнительно одну тысячу военных на Ближний Восток. Он отметил, что эти действия не направлены на конфронтацию с Ираном, а отвечают интересам безопасности США и союзников.

"Ничего нового этот шаг не продемонстрировал: это продолжающееся уже в течение длительного времени, практически с момента начала президентского срока (Дональда) Трампа, давление на Иран по всем направлениям - кроме политического и экономического, и военное давление. При этом регулярно повторяется, что "мы не хотим войны с Ираном, но делаем все для того, чтобы блокировать враждебные проявления и агрессивность Ирана", которые не понятно в чем проявляются", - сказал Фитин РИА Новости.

"Очередной этап продолжающегося, в том числе военно-политического, давления на Иран, чтобы заставить его сесть за стол переговоров, не требуя при этом снятия американских санкций, и заставить пойти на новое, разработанное по американским лекалам соглашение", - добавил эксперт.

По его мнению, ни одна из сторон не заинтересована в начале "серьезного вооруженного конфликта".

Фитин отметил, что отправка дополнительно одной тысячи военных "никак не изменит ситуацию", так как для проведения серьезной операции нужны "сотни тысяч вооруженных сил", это "продолжение психологического давления".

Иранские и арабские СМИ ранее сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.