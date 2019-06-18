Россия постарается не допустить "худшего сценария" по Ирану, заявил Косачев

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия будет работать над тем, чтобы не допустить "худшего сценария" по Ирану на фоне планов США по усилению военного присутствия на Ближнем Востоке, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее сообщалось, что и.о. главы Пентагона Патрика Шанахан заявил об отправке на Ближний Восток дополнительно одной тысячи военных. В заявлении отмечается, что эти действия не направлены на конфронтацию с Ираном, а отвечают интересам безопасности США и союзников.

Парламентарий обратил внимание на то, что такие действия со стороны Америки не способствует нормализации обстановки в регионе. Ужесточение прессинга на Иран будет только стимулировать действия Тегерана по выходу из СВПД, считает он. Косачев отметил, что в этой связи "обходительные" действия Вашингтона по отношению КНДР лишний раз доказывают, что ядерное оружие - единственная гарантия для всех стран от нападения США.

"Это – худший сигнал системе ядерного нераспространения из всех возможных", - написал сенатор на своей странице в Facebook.

"Поэтому мы сейчас оказались в непростой ситуации, когда повод для атак США себе найдут (или "нарисуют") в любой момент. И возможность для эффективного нападения будет сохраняться ровно до того момента, когда Тегеран таки получит ядерное оружие", - написал Косачев

Однако, по словам сенатора, вероятность того, что операция против Ирана не будет "легкой прогулкой", и что президент США Дональд Трамп "получит к следующим выборам поток гробов с американскими солдатами", также велика. "Для президента, который шел с лозунгами ухода американских военных из других регионов, это было бы политическим самоубийством", - считает он.