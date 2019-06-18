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РИА Новости

Россия постарается не допустить "худшего сценария" по Ирану, заявил Косачев

Вчера, 13:53
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия будет работать над тем, чтобы не допустить "худшего сценария" по Ирану на фоне планов США по усилению военного присутствия на Ближнем Востоке, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Ранее сообщалось, что и.о. главы Пентагона Патрика Шанахан заявил об отправке на Ближний Восток дополнительно одной тысячи военных. В заявлении отмечается, что эти действия не направлены на конфронтацию с Ираном, а отвечают интересам безопасности США и союзников.
Парламентарий обратил внимание на то, что такие действия со стороны Америки не способствует нормализации обстановки в регионе. Ужесточение прессинга на Иран будет только стимулировать действия Тегерана по выходу из СВПД, считает он. Косачев отметил, что в этой связи "обходительные" действия Вашингтона по отношению КНДР лишний раз доказывают, что ядерное оружие - единственная гарантия для всех стран от нападения США.
"Это – худший сигнал системе ядерного нераспространения из всех возможных", - написал сенатор на своей странице в Facebook.
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"Поэтому мы сейчас оказались в непростой ситуации, когда повод для атак США себе найдут (или "нарисуют") в любой момент. И возможность для эффективного нападения будет сохраняться ровно до того момента, когда Тегеран таки получит ядерное оружие", - написал Косачев
Однако, по словам сенатора, вероятность того, что операция против Ирана не будет "легкой прогулкой", и что президент США Дональд Трамп "получит к следующим выборам поток гробов с американскими солдатами", также велика. "Для президента, который шел с лозунгами ухода американских военных из других регионов, это было бы политическим самоубийством", - считает он.
"Поэтому шансы на проведение некой полномасштабной операции, включая использование наземных сил, я бы пока оценивал не очень высоко. Но вот очередной дистанционный ракетный удар по объектам в Иране возможен, и здесь многое будет зависеть от реакции Ирана. Если последуют ответные действия, причем весьма масштабные, то Белый дом уже получит возможность представить все как "защиту от агрессии" и делать все что угодно. Это худший сценарий, но вероятность его сохраняется. Будем надеяться – и работать – чтобы этого не произошло", - заключил Косачев.
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