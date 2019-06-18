В "Газпром экспорте" не увидели вытеснения российского газа СПГ из США

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "Газпром" не видит вытеснения своего газа с рынка Европы американским СПГ, поскольку конкуренция не происходит за одни и те же ниши, сообщила в ходе пресс-конференции зампред правления российского газового холдинга, глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

"Если посмотреть внимательно на текущую ситуацию на европейском газовом рынке, мы не заметили, чтобы газ "Газпрома" вымещался американским СПГ. То есть в данном случае, мы не конкурируем за одни и те же ниши", - сказала Бурмистрова, отвечая на вопрос, не собирается ли "Газпром" снижать объем спотовых продаж, в том числе через свою электронную торговую платформу, чтобы поддержать цены на газ в Европе, или же компанию устраивает текущая ситуация из-за преимуществ перед СПГ из США.

"Что касается объемов торговли на ЭТП, на сегодняшний момент мы не планируем такое снижение. Мы считаем ситуацию достаточно комфортной для нас, несмотря на то, что цены понижаются, но мы понимаем, что это, в том числе, скажется положительно в секторе электроэнергетики и потреблении газа", - добавила она.

Бурмистрова при этом подчеркнула, что "Газпром" не пытается манипулировать рынком. "Рынок уже отреагировал на то, что мы не ограничиваем поставки, мы не пытаемся манипулировать рынком, выполняем все наши обязательства, плюс - осуществляем дополнительные продажи", - сказала она.