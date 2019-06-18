Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T13:49Z
https://ria.ru/20190618/1555665793.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В "Газпром экспорте" не увидели вытеснения российского газа СПГ из США

Вчера, 13:49
531
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "Газпром" не видит вытеснения своего газа с рынка Европы американским СПГ, поскольку конкуренция не происходит за одни и те же ниши, сообщила в ходе пресс-конференции зампред правления российского газового холдинга, глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.
"Если посмотреть внимательно на текущую ситуацию на европейском газовом рынке, мы не заметили, чтобы газ "Газпрома" вымещался американским СПГ. То есть в данном случае, мы не конкурируем за одни и те же ниши", - сказала Бурмистрова, отвечая на вопрос, не собирается ли "Газпром" снижать объем спотовых продаж, в том числе через свою электронную торговую платформу, чтобы поддержать цены на газ в Европе, или же компанию устраивает текущая ситуация из-за преимуществ перед СПГ из США.
СПГ-танкер Владимир Русанов с продукцией завода Ямал СПГ
6 марта, 08:00
Будет ли Россия конкурировать на европейском энергорынке сама с собой
"Что касается объемов торговли на ЭТП, на сегодняшний момент мы не планируем такое снижение. Мы считаем ситуацию достаточно комфортной для нас, несмотря на то, что цены понижаются, но мы понимаем, что это, в том числе, скажется положительно в секторе электроэнергетики и потреблении газа", - добавила она.
Бурмистрова при этом подчеркнула, что "Газпром" не пытается манипулировать рынком. "Рынок уже отреагировал на то, что мы не ограничиваем поставки, мы не пытаемся манипулировать рынком, выполняем все наши обязательства, плюс - осуществляем дополнительные продажи", - сказала она.
"Поэтому, мне кажется, рынок на это уже отреагировал, сегодня идет закачка в ПХГ, она идет достаточно интенсивными темпами. Причем не только "Газпром" закачивает свой газ, но и многие европейские компании. Поэтому мы не предполагаем такого снижения", - резюмировала Бурмистрова.
Работа на газопроводе
Дополняется
В Германии назвали российский газ более привлекательным, чем СПГ из США
1101000
Обсудить 1
Елена БурмистроваГазпромГазпром ЭкспортСШАЭкономика
Рекомендуем
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
Шефчович обсудит с Россией возможность проведения трехсторонки по газу
РИА
Новости
Строительство газопровода Турецкий поток
В Анкаре оценили влияние "Турецкого потока" на энергобезопасность Европы
У ЕС нет права определять границы в Средиземном море, заявили в МИД Турции
Макет современного навигационного космического аппарата Глонасс-М в музее ОАО Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева.
Россия предложила Ирану разместить измерительные станции системы "Глонасс"
Лента
новостей
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Климкин оценил значение визита Зеленского в Берлин и Париж
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на церемонии открытия VIII Московской конференции по международной безопасности
Шойгу отметил преимущества новых российских систем разведки
"Газпром" продолжит переговоры о будущем транзите газа через Польшу
В "Газпроме" прокомментировали возможную задержку по "Северному потоку — 2"
Orlen потребует от российских компаний компенсации после аварии на "Дружбе"
Леонид Пасечник
В ЛНР прокомментировали слова Зеленского по Донбассу
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак рассказал о положительном эффекте программы "нефть в обмен на товары"
Истребитель Су-27СМ
Западные читатели оценили перехват российским Су-27 американского B-52
Президент США Дональд Трамп
Трамп обвинил главу ЕЦБ в манипулировании курсом евро
Московский Кремль
В Кремле ответили на слова Зеленского о темах разговора с Путиным
Комплекс ПВО С-400 Триумф
В Иране допустили возможность переговоров с Россией о покупке С-400
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:49Мединский назвал критерии успеха для кинематографистов
11:47Акцию с табличками устроили политтехнологи, заявила вице-мэр Екатеринбурга
11:47Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев
11:46Польша оценила объем загрязненной нефти из России в один миллион тонн
11:46Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций, утверждает Могерини
11:45В Крыму задержали разыскиваемого Интерполом украинца
11:43В США на Помпео подали в суд за сокрытие записей со встречи Путина и Трампа
11:41СМИ: у здания Львовской областной администрации проходит акция протеста
11:37Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180
11:33Эксперт не видит политических проблем для поставки Ирану комплексов С-400
11:33Математики выяснили, сколько иммунных клеток нужно для защиты от ВИЧ
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
11:11Матвиенко выступила за принятие закона о социальном предпринимательстве
11:04Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко
10:57В Японском море неизвестное судно пыталось задержать российскую яхту
Лента новостейМолния