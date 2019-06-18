В ЛНР прокомментировали слова Зеленского по Донбассу

ЛУГАНСК, 18 июн — РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского подтверждает, что его политика в отношении самопровозглашенных Луганской и Донецких народных республик не будет отличаться от политики предыдущего президента Петра Порошенко, считает глава ЛНР Леонид Пасечник.
Ранее Зеленский по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.
"Новый президент Украины очередным своим заявлением подтверждает, что его политика не будет отличаться от пятилетнего правления Порошенко", - говорится в заявлении Пасечника, опубликованном на его официальном сайте.
По мнению Пасечника, отказ от прямого диалога с ДНР и ЛНР демонстрирует, что украинские власти "не собирались ничего менять". "Тема мира Зеленским была использована лишь как лозунг предвыборной кампании. Надеюсь, что когда-то он осознает, что в его руках была уникальная возможность все изменить, и он будет сожалеть, что ничего не изменил", - заявил глава ЛНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.