В ЛНР прокомментировали слова Зеленского по Донбассу

ЛУГАНСК, 18 июн — РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского подтверждает, что его политика в отношении самопровозглашенных Луганской и Донецких народных республик не будет отличаться от политики предыдущего президента Петра Порошенко, считает глава ЛНР Леонид Пасечник.

Ранее Зеленский по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.

"Новый президент Украины очередным своим заявлением подтверждает, что его политика не будет отличаться от пятилетнего правления Порошенко", - говорится в заявлении Пасечника, опубликованном на его официальном сайте.

По мнению Пасечника, отказ от прямого диалога с ДНР и ЛНР демонстрирует, что украинские власти "не собирались ничего менять". "Тема мира Зеленским была использована лишь как лозунг предвыборной кампании. Надеюсь, что когда-то он осознает, что в его руках была уникальная возможность все изменить, и он будет сожалеть, что ничего не изменил", - заявил глава ЛНР.