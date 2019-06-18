Россия предложила Ирану разместить измерительные станции системы "Глонасс"

ИСФАХАН (Иран), 18 июн - РИА Новости. Россия предложила Ирану разместить в стране измерительные станции системы "Глонасс", сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак на 15-м заседании постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
"Предлагаем иранским партнерам рассмотреть перспективы совместного участия в развитии системы "Глонасс". Речь идет о возможности размещения измерительных станций на территории Ирана", - сообщил Новак.
"Глонасс" - российская навигационная спутниковая система гражданского и военного назначения.