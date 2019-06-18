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РИА Новости

Россия предложила Ирану разместить измерительные станции системы "Глонасс"

Вчера, 13:49
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© РИА Новости / Александр КряжевМакет современного навигационного космического аппарата "Глонасс-М" в музее ОАО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева".
Макет современного навигационного космического аппарата Глонасс-М в музее ОАО Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева.
© РИА Новости / Александр Кряжев
ИСФАХАН (Иран), 18 июн - РИА Новости. Россия предложила Ирану разместить в стране измерительные станции системы "Глонасс", сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак на 15-м заседании постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
"Предлагаем иранским партнерам рассмотреть перспективы совместного участия в развитии системы "Глонасс". Речь идет о возможности размещения измерительных станций на территории Ирана", - сообщил Новак.
"Глонасс" - российская навигационная спутниковая система гражданского и военного назначения.
Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К
13 июня, 03:24
Аргентина предложила России разместить на своей территории станции ГЛОНАСС
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Министерство энергетики РФАлександр НовакРоссияИранВ мире
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