Во Вьетнаме из-за вспышки АЧС уничтожили более 2,5 миллиона свиней

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Более 2,5 миллионов свиней уничтожили во Вьетнаме, чтобы остановить распространение африканской чумы свиней (АЧС), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министерство сельского хозяйства страны.
Глава отдела эпидемиологии в департаменте ветеринарии Вьетнама Нгуен Ван Лонг сообщил агентству, что вирус АЧС распространился на фермах в 58 из 63 провинций страны.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН в марте рекомендовала объявить чрезвычайную ситуацию в стране из-за вспышки заболевания.
"Мы пока не будем объявлять вспышку чрезвычайной ситуацией в стране, поскольку вирус не опасен для людей и вспышка не представляет угрозы для национальной безопасности", - цитирует агентство Лонга.
Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
Россельхознадзор в марте из-за выявления очагов АЧС во Вьетнаме ввёл временные ограничения на импорт домашних свиней в РФ со всей территории этой страны. Ограничения также распространяются на продукты убоя свиней, отхода и навоза от них, использованного оборудования для содержания, убоя и разделки, охотничьих трофеев, а также продукции, содержащей свинину. Также введены временные ограничения на транзит по России свиней с территории Вьетнама.
13 мая, 17:02Россельхознадзор сообщил о выявлении АЧС в Гонконге