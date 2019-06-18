Во Вьетнаме из-за вспышки АЧС уничтожили более 2,5 миллиона свиней

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Более 2,5 миллионов свиней уничтожили во Вьетнаме, чтобы остановить распространение африканской чумы свиней (АЧС), сообщает агентство Более 2,5 миллионов свиней уничтожили во Вьетнаме, чтобы остановить распространение африканской чумы свиней (АЧС), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министерство сельского хозяйства страны.

Глава отдела эпидемиологии в департаменте ветеринарии Вьетнама Нгуен Ван Лонг сообщил агентству, что вирус АЧС распространился на фермах в 58 из 63 провинций страны.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН в марте рекомендовала объявить чрезвычайную ситуацию в стране из-за вспышки заболевания.

"Мы пока не будем объявлять вспышку чрезвычайной ситуацией в стране, поскольку вирус не опасен для людей и вспышка не представляет угрозы для национальной безопасности", - цитирует агентство Лонга.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.