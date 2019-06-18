Депутаты ЕР внесли проект об установке камер фиксации ПДД и о парковках

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о бесплатных первый 10 минутах на платных парковках, а также о регулировании порядка установки и использования средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Авторами инициативы выступили глава комитету по транспорту и строительству Евгений Москвичев, его первый зам Виталий Ефимов и зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

"Предлагается на уровне федерального закона установить единый временной интервал, в течение которого лицо, размещающее транспортное средство на парковочном месте платной городской парковки, обязано начать парковочную сессию и в течение которого пользование платной парковкой будет осуществляться без взимания платы (10 минут)", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законопроектом предлагается урегулировать установку средств фото- и видеофиксации.

Проект предлагает внести изменения в федеральный закон об организации дорожного движения и установить, что средства фото- и видеофиксации, предназначенные для обеспечения контроля за дорожным движением и для вынесения постановлений по делам о нарушениях ПДД, должны иметь соответствующие сертификаты и пройти метрологическую поверку.

При этом, согласно проекту закона, решения об установке и использовании спецсредств фиксации должны принимать уполномоченные в области организации дорожного движения органы, а также власти субъектов РФ и местного самоуправления.