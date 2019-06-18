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РИА Новости

Депутаты ЕР внесли проект об установке камер фиксации ПДД и о парковках

Вчера, 13:46
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на парковку со смотровой площадки
Вид на парковку со смотровой площадки
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о бесплатных первый 10 минутах на платных парковках, а также о регулировании порядка установки и использования средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Авторами инициативы выступили глава комитету по транспорту и строительству Евгений Москвичев, его первый зам Виталий Ефимов и зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
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"Предлагается на уровне федерального закона установить единый временной интервал, в течение которого лицо, размещающее транспортное средство на парковочном месте платной городской парковки, обязано начать парковочную сессию и в течение которого пользование платной парковкой будет осуществляться без взимания платы (10 минут)", - говорится в пояснительной записке.
Кроме того, законопроектом предлагается урегулировать установку средств фото- и видеофиксации.
Проект предлагает внести изменения в федеральный закон об организации дорожного движения и установить, что средства фото- и видеофиксации, предназначенные для обеспечения контроля за дорожным движением и для вынесения постановлений по делам о нарушениях ПДД, должны иметь соответствующие сертификаты и пройти метрологическую поверку.
При этом, согласно проекту закона, решения об установке и использовании спецсредств фиксации должны принимать уполномоченные в области организации дорожного движения органы, а также власти субъектов РФ и местного самоуправления.
"Требования к функциональным свойствам средств автоматической фиксации, порядку обработки и хранения информации, получаемой с их помощью, порядку передачи информации о выявленных с их помощью нарушениях в органы контроля (надзора), порядку оборудования автомобильных дорог средствами автоматической фиксации, выбору месторасположения средств автоматической фиксации, порядку обеспечения их обслуживания устанавливаются правительством Российской Федерации", - говорится в проекте закона.
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