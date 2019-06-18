Афины потребовали от Евросовета осудить действия Турции у берегов Кипра

АФИНЫ, 18 июн - РИА Новости. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в телефонном разговоре с председателем Европейского совета Дональдом Туском потребовал осудить незаконные действия Турции в исключительной экономической зоне Кипра, сообщила пресс-служба премьера.

Телефонный разговор состоялся во вторник днём.

"Премьер-министр потребовал от Европейского совета, который соберется 20-21 июня, однозначно осудить незаконные действия Турции в ИЭЗ Кипра. Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что Европейский совет должен рассмотреть конкретные меры в отношении лиц, причастных к незаконной деятельности, поскольку Турция упорствует в нарушении международного права",- говорится в сообщении пресс-службы.

На шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе. Сейчас в районе находится буровая установка "Фатих", ожидается также прибытие судна "Явуз".

Греция и Кипр считают провокацией проведение турецким буровым судном геологоразведки в исключительной экономической зоне Кипра.