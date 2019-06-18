Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T13:45Z
https://ria.ru/20190618/1555665407.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Афины потребовали от Евросовета осудить действия Турции у берегов Кипра

Вчера, 13:45
305
АФИНЫ, 18 июн - РИА Новости. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в телефонном разговоре с председателем Европейского совета Дональдом Туском потребовал осудить незаконные действия Турции в исключительной экономической зоне Кипра, сообщила пресс-служба премьера.
Телефонный разговор состоялся во вторник днём.
Буровая платформа у побережья Лимасола, Кипр
14 июня, 08:00
На Кипре нашли газ. Из-за него уже разругались полмира
"Премьер-министр потребовал от Европейского совета, который соберется 20-21 июня, однозначно осудить незаконные действия Турции в ИЭЗ Кипра. Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что Европейский совет должен рассмотреть конкретные меры в отношении лиц, причастных к незаконной деятельности, поскольку Турция упорствует в нарушении международного права",- говорится в сообщении пресс-службы.
На шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе. Сейчас в районе находится буровая установка "Фатих", ожидается также прибытие судна "Явуз".
Греция и Кипр считают провокацией проведение турецким буровым судном геологоразведки в исключительной экономической зоне Кипра.
В воскресенье Ципрас провёл внеочередное заседание правительственного Совета по иностранным делам и обороне, после которого заявил, что Евросоюз может принять санкции против Турции в случае нарушения суверенных прав Греции и Кипра.
300001
Обсудить 0
Алексис ЦипрасЕвросоюзДональд ТускКипрГрецияВ мире
Рекомендуем
У ЕС нет права определять границы в Средиземном море, заявили в МИД Турции
РИА
Новости
Макет современного навигационного космического аппарата Глонасс-М в музее ОАО Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева.
Россия предложила Ирану разместить измерительные станции системы "Глонасс"
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Климкин оценил значение визита Зеленского в Берлин и Париж
Строительство газопровода Турецкий поток
В Анкаре оценили влияние "Турецкого потока" на энергобезопасность Европы
Лента
новостей
Президент Кипра Никос Анастасиадис
Президент Кипра надеется на твердую позицию Евросоюза в отношении Турции
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
Россия постарается не допустить "худшего сценария" по Ирану, заявил Косачев
Военные США в Сирии
Эксперт прокомментировал отправку США дополнительных сил на Ближний Восток
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию отцу, чью дочь увезли из Финляндии
Сотрудники полиции в Испании
В Испании в ходе антитеррористической операции задержали десять человек
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Молдавский парламент создал комиссию по расследованию попытки путча
Президент США Дональд Трамп
Трамп обвинил главу ЕЦБ в манипулировании курсом евро
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
Шефчович обсудит с Россией возможность проведения трехсторонки по газу
Здание Совета Федерации РФ
Совфед рассмотрит закон о приостановке ДРСМД 26 июня
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на церемонии открытия VIII Московской конференции по международной безопасности
Шойгу отметил преимущества новых российских систем разведки
Здание парламента Греции в Афинах
В Афинах отметили, что Евросоюз впервые принимает санкции против Турции
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:49Мединский назвал критерии успеха для кинематографистов
11:47Акцию с табличками устроили политтехнологи, заявила вице-мэр Екатеринбурга
11:47Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев
11:46Польша оценила объем загрязненной нефти из России в один миллион тонн
11:46Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций, утверждает Могерини
11:45В Крыму задержали разыскиваемого Интерполом украинца
11:43В США на Помпео подали в суд за сокрытие записей со встречи Путина и Трампа
11:41СМИ: у здания Львовской областной администрации проходит акция протеста
11:37Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180
11:33Эксперт не видит политических проблем для поставки Ирану комплексов С-400
11:33Математики выяснили, сколько иммунных клеток нужно для защиты от ВИЧ
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
11:11Матвиенко выступила за принятие закона о социальном предпринимательстве
11:04Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко
10:57В Японском море неизвестное судно пыталось задержать российскую яхту
Лента новостейМолния